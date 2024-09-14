Более двух месяцев водители транспортных предприятий временно оккупированной Херсонщины не получают заработанных тяжелым трудом денег. А это более 40 миллионов российских рублей.

РФ усиливает репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как отмечает Центр национального сопротивления, многие работники автотранспортных учреждений оккупированного региона были вынуждены покинуть свою работу.

В Центре сопротивления подчеркнули, что на захваченных россиянами территориях Украины продолжает уменьшаться сеть общественного транспорта. Например, во временно оккупированном Донецке существенно не хватает водителей, поскольку большинство мужского населения было мобилизовано в ряды армии оккупанта. Также значительная часть жителей покинула город из-за отсутствия жизненных условий.

В Центре сопротивления отметили, что вернуть оккупированные территории Украины в нормальную цивилизованную жизнь может каждый, кто будет помогать Силам обороны Украины освободить украинскую землю от врага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время последней попытки наступления на границе с Курской областью в районе села Новый Путь в Глушковском районе, несмотря на прорыв границы, украинская армия не смогла существенно продвинуться вглубь российской территории. "Тот факт, что украинские войска, прорвавшие российскую оборону к югу от Нового Пути, не смогли продвинуться далеко и были остановлены минными полями и российской бомбардировкой, может означать, что этот сектор не является слабым местом российской обороны", — говорится в статье Forbes .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США серьезно восприняли предупреждение Владимира Путина о том, что РФ сочтет Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина нанесет вглубь российской территории удар ракетами дальнего радиуса действия западного производства, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон. Кирби. "Это не риторика, которую мы не слышали от Путина раньше. Да, мы воспринимаем эти комментарии всерьез", — сказал Джон Кирби.