Россияне перешли в наступление по всему фронту: в ВСУ рассказали, что происходит на передовой



















Россияне не изменили своих планов по наступлению на территории Украины, речь идет о Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ по линии от Купянска, что в Харьковской области до Нью-Йорка Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Россияне перешли в наступление по всему фронту (фото из открытых источников)

"Враг от своих намерений наступать не отказался. Продолжает активное наступление, активные наступательные действия по всей полосе оперативной группировки войск "Хортица" — от Купянска до Нью-Йорка", — сообщил он.

Владимир Фитьо заявил, что россияне пытаются атаковать и продвигаться по всем направлениям даже при значительных потерях в технике и живой силе.

"С начала этого месяца, по состоянию на 20 января было уничтожено вражеских 120 танков, 218 бронированных машин и 178 орудий и минометов разных калибров. Всего 7055 окупантов было убито или ранено в полосе ответственности "Хортица"", — сказал Фитьо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Британии указывают на масштабное наступление россиян. Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет разведки, свидетельствующий об увеличении интенсивности наступления российских сил в последние две недели войны, в частности, это касается тяжелой техники и пехоты.

19 января Генштаб ВСУ зафиксировал увеличение российских обстрелов на 27%. Россияне нанесли 45 ракетных обстрелов и 81 авиационный удар. Кроме того, данные Генштаба в период с 14 по 18 января свидетельствуют о начале более активных боевых действий со стороны армии РФ по сравнению с 9-13 января.

Вероятным объяснением увеличения интенсивности наступательных действий британская разведка называет наступление морозной температуры, позволяющей использовать тяжелую бронетехнику по всему участку фронта.

