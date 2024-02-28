Россияне отрепетировали применение ядерного оружия: опасаются одного из партнеров

Вооруженные силы РФ отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой, согласно утечке информации из российских военных файлов, включающих сценарии подготовки к вторжению Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в секретных документах описывается порог применения тактического ядерного оружия, который ниже, чем Россия когда-либо публично признавала. Тайник состоит из 29 секретных российских военных файлов, составленных в период с 2008 по 2014 год.

Критерии для потенциального ядерного ответа варьируются от вторжения врага на территорию РФ до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20% российских стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами.

Несмотря на то, что документы датируются 10 годами и более, эксперты утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины.

Материалы учений показывают, что Восточный военный округ России отрабатывал многочисленные сценарии, изображающие китайское вторжение. Учения дают редкое представление о том, как РФ рассматривает свой ядерный арсенал в качестве краеугольного камня своей оборонной политики, и как она готовит войска к нанесению первого ядерного удара в некоторых боевых условиях.

Предполагается, что российские военные смогут использовать тактическое ядерное оружие для достижения широкого спектра целей, включая "сдерживание государств от агрессии [...] или эскалации военных конфликтов", "пресечение агрессии", предотвращение потери боев или территории российскими войсками, а также повышение эффективности российского военно-морского флота.

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