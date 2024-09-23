Россияне отказались от позиционных боев и пошли в ва-банк: какую цель преследуют

К сентябрю-началу октября ожидалось, что враг начнет постепенный переход к позиционным боям, но этого не произошло и не предвидится, отмечает военкор Богдан Мирошников.

Оккупанты

"А это означает только одно – на кон поставлено все. Подозреваю, что до выборов в США они хотят захватить как можно больше. Или даже до инаугурации нового президента Штатов", – говорит эксперт.

По его словам, оккупанты не собираются отказываться от своих планов, даже несмотря на то, что со временем это может сыграть с ними плохую шутку.

"А именно когда задействовано столько ресурсов, а со временем темпы восстановления/производства техники не будут успевать за потерями, то уже им будет сложнее обороняться. Это в будущем", – отмечает Мирошников.

По его мнению, сейчас нужно продолжать истощать врага и максимально помогать нашему войску.

"Только это может помочь выбраться из сложившейся ситуации", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Покровском и Торецком направлениях ситуация продолжает ухудшаться. Российские захватчики заканчивают реализацию плана по вытеснению Сил обороны с плацдарма на реке Волча на участке между селами Горняк и Кураховка. На Покровском и Торецком направлениях российские захватчики в течение последних недель смогли почти полностью решить поставленные перед собой ближайшие задачи. Враг почти ликвидировал украинский плацдарм на речке Волча. Кроме того, передовые подразделения россиян прорваться в центральную часть города Торецка со стороны села Северное. После ликвидации нашего плацдарма восточнее рубежа Горняк — Кураховка, российское командование, вероятно, намерено "вплотную заняться" городом Селидово.





