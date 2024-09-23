Россияне отказались от позиционных боев и пошли в ва-банк: какую цель преследуют

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Ткачик Олеся
К сентябрю-началу октября ожидалось, что враг начнет постепенный переход к позиционным боям, но этого не произошло и не предвидится, отмечает военкор Богдан Мирошников.
Оккупанты
По его словам, оккупанты не собираются отказываться от своих планов, даже несмотря на то, что со временем это может сыграть с ними плохую шутку.
По его мнению, сейчас нужно продолжать истощать врага и максимально помогать нашему войску.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Покровском и Торецком направлениях ситуация продолжает ухудшаться. Российские захватчики заканчивают реализацию плана по вытеснению Сил обороны с плацдарма на реке Волча на участке между селами Горняк и Кураховка. На Покровском и Торецком направлениях российские захватчики в течение последних недель смогли почти полностью решить поставленные перед собой ближайшие задачи. Враг почти ликвидировал украинский плацдарм на речке Волча. Кроме того, передовые подразделения россиян прорваться в центральную часть города Торецка со стороны села Северное. После ликвидации нашего плацдарма восточнее рубежа Горняк — Кураховка, российское командование, вероятно, намерено "вплотную заняться" городом Селидово.
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