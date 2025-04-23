Россияне обвиняют Украину в провокации в Марганце в преддверии встречи в Лондоне

Вражеская пропаганда распространяет фейк, якобы удар дрона по автобусу с людьми в Марганце на Днепропетровщине – это "украинская провокация". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Последствия удара БПЛА по автобусу в Марганце. Фото: ГСЧС

Россияне заявляют, что Украина совершила "вторую Бучу" накануне важных переговоров в Лондоне.

На самом деле, подобные заявления являются очередной попыткой россиян оправдать свой террористический акт против гражданского населения.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, утром 23 апреля российские военные совершили атаку БпЛА по автобусу с работниками одного из предприятий в городе Марганец Днепропетровской области. По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате удара вражеского дрона погибли 9 человек, 42 человека пострадали (количество уточняется).

"россия систематически прибегает к пропагандистской тактике обвинения украинских военных в своих преступлениях, чтобы ввести в заблуждение общественность и снять с себя ответственность за террор мирных украинцев", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты попали ударным беспилотником в автобус, который вез сотрудников предприятия на работу в городе Марганец Днепропетровской области. 42 человека пострадали из-за вражеского удара. Таковы данные на данный момент, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Почти все госпитализированы. Только трое пострадавших лечатся амбулаторно. 7 женщин и 2 мужчин — погибли", — сообщил глава области.

Отметим, что украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя мирный план Дональда Трампа. 23 апреля в Лондоне должно было состояться именно обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, должны были обсуждаться аспекты именно мирного соглашения, которое положило конец войне. Это было донесено до украинской делегации, которая должна участвовать в переговорах.



