Россияне обстреляли свой десантный полк на левом берегу Днепра

В районе Крынок Херсонской области российские артиллеристы обстреляли своих оккупантов из недавно сформировавшегося 328-го полка. Не выдержав обстрелов с двух сторон, те просто оставили ключевые позиции и скрылись. О ситуации на левобережье Херсонской области, сообщают сами же оккупанты большого паблика "ВДВ за Честность и Справедливость".

Россияне обстреляли своих военных на левом берегу Днепра (фото иллюстративное)

В своем сообщении российские оккупанты жалуются, что полк без сбоя оставил позиции и отошел. Но винить их в этом вроде бы не надо.

"По позициям полка постоянно работала как артиллерия противника, так и наша арта, которая почему очень часто ошибалась в координатах и накрывала своих", — пишут оккупанты.

Оккупанты жалуются и оправдываются, что десантники не выдержали "огня с двух сторон" и отошли.

А еще — обстрел нового опрокинутого полка в российском Telegram-канале называют "боевым крещением" и описывают ситуацию поговоркой "первый блин комом". Так что россияне верят, что "со временем все наладится".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне начали использовать танки-камикадзе на одном из направлений фронта. Армия РФ через месяц попыток не смогла захватить Авдеевку, поэтому начала использовать новую тактику против украинских сил – отправляет на позиции ВСУ танки-камикадзе или другую тяжелую технику. Об этом сообщает начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Российские оккупанты рассчитывают на то, что тяжелая бронетехника в несколько тонн сможет доехать до украинских позиций, где и взорвется. Однако новая тактика россиян не работает, ведь ВСУ создали минные поля, через которые не могут прорваться россияне.

