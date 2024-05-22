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Россияне обложили данью фермеров в оккупации: интересные детали

Оккупанты собирают с фермеров дань

сегодня, 22:23
Автор:
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Марьян Ощановский
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Для продажи прошлогоднего урожая фермерам на временно оккупированных территориях Херсонской области приходится платить обязательную дань местным коллаборантам.

Россияне обложили данью фермеров в оккупации: интересные детали

Враг эксплуатирует фермеров. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, для фермеров установили "таксу" в размере 10-15% от заработка.

По данным Центра сопротивления, если аграрии осмеливаются реализовать свою продукцию без "разрешения" смотрящих, их ждут проблемы с законом, призыв в оккупационную армию или подвал. Такой же процент должны заплатить фермеры при закупке удобрений для выращивания нового урожая.

Отмечается, что еще одна схема наживы на местных фермерах работает с начала оккупации — это фирмы-прокладки, через которые можно сбывать свою продукцию по фиксированным ценам ниже рыночных. Далее зерно передается причастным к гауляйтерам структурам, которые перепродают его по рыночным ценам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных. Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированной в пехотную. Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам — ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмена пленными. По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-obkladayut-fermeriv-danynoyu/
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