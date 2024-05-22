Россияне обложили данью фермеров в оккупации: интересные детали

Для продажи прошлогоднего урожая фермерам на временно оккупированных территориях Херсонской области приходится платить обязательную дань местным коллаборантам.

Враг эксплуатирует фермеров. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, для фермеров установили "таксу" в размере 10-15% от заработка.

По данным Центра сопротивления, если аграрии осмеливаются реализовать свою продукцию без "разрешения" смотрящих, их ждут проблемы с законом, призыв в оккупационную армию или подвал. Такой же процент должны заплатить фермеры при закупке удобрений для выращивания нового урожая.

Отмечается, что еще одна схема наживы на местных фермерах работает с начала оккупации — это фирмы-прокладки, через которые можно сбывать свою продукцию по фиксированным ценам ниже рыночных. Далее зерно передается причастным к гауляйтерам структурам, которые перепродают его по рыночным ценам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных. Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированной в пехотную. Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам — ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмена пленными. По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.