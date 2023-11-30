Россияне не способны ликвидировать последствия непогоды на захваченных территориях: детали

После непогоды, которая прокатилась по югу Украины, российские оккупанты погрузили захваченные территории в коммунальный хаос. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет портал "Комментарии".

На оккупированных территориях до сих пор не преодолены последствия непогоды. Фото из открытых источников

По словам Федорова, захватчики до сих пор не смогли ликвидировать последствия непогоды, которая несколько дней назад обрушилась на Азовское побережье.

В частности, отметил мелитопольский председатель, в Бердянске на улице до сих пор нет света и отсутствует водоснабжение, а в Кирилловке подтопленными остается часть баз отдыха.

Федоров сообщил, что в Мелитополе после непогоды на улицах появились стаи бездомных собак, из-за чего взрослые и дети боятся выходить из жилищ. В городе также возникли проблемы с вывозом мусора, в связи с чем на улицах скапливаются бытовые отходы.

А в оккупированном Токмаке, рассказал Федоров, в многоэтажных домах в результате непогоды завелись стаи грызунов и тараканов.

Глава Мелитополя добавил, что в возникновении беспорядка нет ничего удивительного, поскольку оккупанты принесли с собой на захваченные территории только хаос и разруху.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области новоприбывшие российские военнослужащие заселяются в квартиры местных жителей. Такие действия допустимы для оккупантов, так как в РФ не существует понятия "частная собственность" и абсолютно отсутствует культура уважения к ней.

"Комментарии" также писали, что на временно оккупированные территории Луганской области прибыла новая партия учителей из России, которые будут заниматься русификацией местных школьников. Новую партию "гастролеров" из Тюмени оккупанты завезли в школы города Сорокино.

