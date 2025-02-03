Россияне не могут ничего сделать против дронов ВСУ: какую хитрость придумали

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Кравцев Сергей
Российское командование в попытке защитить бронетехнику от атак украинских беспилотников, кроме "танков-черепах" придумало новую разработку — "танк-бревно". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.
Танки. Фото: из открытых источников
Обозреватель отмечает, новая российская "вундерваффе", созданная из старого танка, листового металла и бревен была замечена в районе города Великая Новосилка в Донецкой области.
Автор публикации признал, что определенного успеха россияне добились, однако ненадолго. По словам эстонского аналитика WarTranslated, танк "выдержал атаки беспилотников, но уступил современной артиллерии". Украинский беспилотник заметил машину, обездвиженную и брошенную на грунтовой дороге под Великой Новосилкой.
Как подчеркивает Акс, "танк-бревно был необычайно хорошо сделан для российской самодельной штурмовой машины". Он имел борта из листового металла, покрытые толстой резиной. Между бронекапсулой и внешней решетчатой броней были уложены бревна, крыша заварена металлическими листами, а откидная дверь была укреплена кирпичами.
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