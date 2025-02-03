Пехота россиян уже на окраинах: в DeepState рассказали, за какой населенный пункт начинаются бои

Российские оккупационные войска все больше сосредотачивают усилия на захвате Андреевки в Донецкой области, пытаясь прорваться к селу с нескольких направлений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитиков мониторингового проекта DeepState.

Бои за Андреевку. Фото: DeepState

По данным экспертов, противник осуществляет активное наступление на позиции Сил обороны Украины севернее Андреевки. Оккупанты атакуют из районов Славянки и Петропавловки, продвигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка.

На северо-восточных окраинах Андреевки противник закрепился, и попытки его продвижения заметно активизировались. Основное движение оккупанты осуществляют из Петропавловки, используя накопанные укрепления, пытаясь пробраться вглубь села.

"Недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окраинах Андреевки, который некоторые приняли за ошибку или баг. На самом деле это отражение пребывания и закрепления кацапской пехоты на окраинах села, которые лезут с разных сторон, даже сквозь позиции Сил Обороны", – отмечают аналитики.

Одновременно с этим российская пехота пытается прорваться через село Шевченко по инженерно-фортификационным сооружениям, которые соединяют его с Андреевкой.

"После первых успешных попыток залезть в Андреевку, кацапы увидели возможность это развивать поэтому посылают на убой пехоту с задачей – "умри, но дойди", – отмечают в DeepState.

Дополнительно враг сосредотачивает свои усилия на направлении между Улаклами и Дачным, расположенных южнее Андреевки. Это может открыть новые возможности для дальнейшего штурма села, отмечают DeepState.

Аналитики сообщают, что оборона Андреевки остается сложной из-за ряда проблем, но украинские военные делают все возможное, чтобы сдержать противника.

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