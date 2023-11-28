Россияне наступают на Авдеевку с шести направлений: где идут тяжелые бои

Российские захватнические войска ведут наступление на шести направлениях в районе Авдеевки. Идут тяжелые бои у коксохима. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, 27 ноября захватчики продолжили наступательные операции в районе Авдеевки, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили более 30 российских атак к востоку от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (7 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Новокалинового (12 км к северу от Авдеевки); к югу от Новокалинового (12 км к северу от Авдеевки) и Тоненького (7 км к западу от Авдеевки); а также вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Представитель Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска продолжают наземные атаки группами по 10-20 человек на шести направлениях в районе Авдеевки, и что тяжелые бои продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода на северо-востоке Авдеевки и в промзоне к юго-востоку от Авдеевки.

Российские источники заявили о якобы захвате промзоны юго-восточнее Авдеевки и выходе на юго-восточные окраины Авдеевки. Роспропаганда утверждает, что промзону якобы захватили элементы штурмовой бригады "Ветеран" (аффилированной с Министерством обороны ЧВК "Редут").

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что оккупанты совершили неопределенное продвижение вблизи Крутой Балки (5 км к востоку от Авдеевки) и Авдеевского коксохима. ISW не имеет визуального подтверждения этих заявлений.

Российские источники также утверждали, что украинские силы успешно контратаковали под Авдеевкой 27 ноября, в частности возле Степного, где частично достигли успеха.

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что украинские силы безуспешно контратаковали возле промзоны к юго-востоку от Авдеевки. Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.

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