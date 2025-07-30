Россияне начали выпускать дроны на оккупированной территории: что выяснили партизаны

Россияне развернули производство разведывательных дронов во временно оккупированном Луганске. Агенты "Атэш" разведали локацию и узнали подробности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении движения "Атеш"в Telegram.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Наш агент длительное время вел надзор за Луганским авиационным ремонтным заводом. Это предприятие, специализирующееся на обслуживании авиационной техники. В частности, на ремонте вертолетных двигателей ТВ2-117, ТВ3-117, главных вертолетных редукторов и т.д.", — отметили представители движения.

При этом на территории завода оккупанты также развернули производство и полигон для тестирования разведывательных дронов. Также в одном из цехов расположен центр подготовки специалистов по работе с дронами.

"Мы изучили территорию, защиту и режим работы объекта, а также собрали информацию о сотрудниках и их транспортных средствах. Мы напоминаем, что этот завод является законной военной целью, а его сотрудники являются преступниками, которые способствуют продолжению этой кровавой войны", — добавили в "Атэш".

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