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Россияне начали выпускать дроны на оккупированной территории: что выяснили партизаны

Теперь оккупанты выпускают дроны в Луганске

30 июля 2025, 10:37
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Кравцев Сергей

Россияне развернули производство разведывательных дронов во временно оккупированном Луганске. Агенты "Атэш" разведали локацию и узнали подробности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении движения "Атеш"в Telegram.

Россияне начали выпускать дроны на оккупированной территории: что выяснили партизаны

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Наш агент длительное время вел надзор за Луганским авиационным ремонтным заводом. Это предприятие, специализирующееся на обслуживании авиационной техники. В частности, на ремонте вертолетных двигателей ТВ2-117, ТВ3-117, главных вертолетных редукторов и т.д.", — отметили представители движения.

При этом на территории завода оккупанты также развернули производство и полигон для тестирования разведывательных дронов. Также в одном из цехов расположен центр подготовки специалистов по работе с дронами.

"Мы изучили территорию, защиту и режим работы объекта, а также собрали информацию о сотрудниках и их транспортных средствах. Мы напоминаем, что этот завод является законной военной целью, а его сотрудники являются преступниками, которые способствуют продолжению этой кровавой войны", — добавили в "Атэш".

Читайте также на портале "Комментарии" — на заводе Алабуга в Татарстане, где производят дроны типа Shahed, ускорили сооружение общежитий и производственных помещений. Вероятно, Кремль настроен на увеличение объемов производства. Об этом говорится в материале телеканала "CNN". Возможно ли помешать строительству РФ новых заводов в Алабуге? Почему так трудно атаковать данные объекты? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге российская компания ASF-Innovations представила новый дрон "Кинжал". Его цель – уничтожение вражеских беспилотников тараном. Об этом сообщает "Army Recognition".




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Источник: https://t.me/atesh_ua/7539
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