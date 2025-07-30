Почему не удается разбить завод в Алабуге: что придумали россияне, чтобы уберечь свои шахеды

На заводе Алабуга в Татарстане, где производят дроны типа Shahed, ускорили сооружение общежитий и производственных помещений. Вероятно, Кремль настроен на увеличение объемов производства. Об этом говорится в материале телеканала "CNN". Возможно ли помешать строительству РФ новых заводов в Алабуге? Почему так трудно атаковать данные объекты? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Производство дронов в Алабуге. Фото: из открытых источников

Россияне хотят производить еще больше "Шахедов"

Генерал-лейтенант и бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что для того, чтобы помешать противнику строить новые заводы по производству "Шахедов" в Алабуге, Украине нужны дальнобойные ракеты от союзников.

"Принципиально, скажем, может быть такое наращивание (дронов — ред.), но мы действительно и раньше дотягивались до них, хотя не так эффективно, как мы хотели. Потому что это дроны, боевая часть, не такая мощь, чтобы существенно менять там ситуацию", — высказался Романенко.

По его словам, Украине нужно ракетное оружие союзников, чтобы били по оборонным заводам РФ в Татарстане и Алабуге.

Эксперт отметил, что россияне планируют расширять производство, как у себя, так и собираются передать выработку в Северную Корею. Москва хочет заинтересовать Пхеньян, потому как с Ираном сейчас сотрудничество в этом смысле ухудшилось. Тегерану нужно много оружия в связи с войной против Израиля.

Поэтому, словам Романенко, россияне ищут пути повышения своего потенциала.

"А мы с союзниками работаем над тем, чтобы предоставить Силам обороны Украины инструментарии, используя которые они могли бы наносить ответные удары по этим выработкам, хранению, стартовым позициям, откуда запускаются", — отметил эксперт.

Плотность ПВО РФ очень большая

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Еспресо" заявил, что украинские дроны уже неоднократно наносили удары по заводу по производству дронов Shahed в российском городе Алабуга, расположенном примерно в 1200 км от границы. При этом одним из основных препятствий для таких атак остается мощная система противовоздушной обороны, которую РФ сосредоточила вокруг объекта.

Эксперт говорит, что российская ПВО активно работает на перехват. На доступных кадрах фиксируется работа комплексов "Панцирь" и "Тор", предположительно – также С-400. Этот район имеет стратегическое значение: в пределах нескольких десятков километров расположены не только завод беспилотников, но и Камская ГЭС и город Набережные Челны, где находится предприятие КАМАЗ.

Катков отметил, что этот плотный район ПВО был сформирован еще во времена СССР, а сейчас дополнительно усилен армейской авиацией, которая дислоцируется поблизости и выполняет задачи по прикрытию от дронов.

"Когда Украина может наносить удары только дронами, без ракетной поддержки, это чрезвычайно сложная задача. Но даже при таких условиях наши беспилотники иногда достигают целей", — подчеркнул эксперт.

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