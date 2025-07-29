Почему Россия массированно бьет по Украине именно ночью: что враг готовит на осень

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор почти каждую ночь осуществляет массированные дроновые атаки по тыловым регионам Украины, иногда комбинируя их с ракетами. И именно темнота стала ключевым инструментом для врага, однако стоит за этим не только истощение гражданского населения. Почему РФ именно ночью атакует Украину? Что стоит ждать с приближением осени? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Обстрел Украины. Фото: из открытых источников
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" заявил, что под массированными ночными атаками войск РФ по Украине кроются две причины, которые по сути работают в комплексе. Речь идет о попытке россиян усложнять работу украинской ПВО и осуществлять психологическое давление на мирное население.
Он объясняет, что ночью для россиян гораздо интереснее дроны запускать, ведь меньше возможностей сбить вражескую цель и есть больший коэффициент попадания.
Впрочем, по словам эксперта, украинская ПВО адаптировалась к ночным атакам. Но такая себе это постоянная история. Когда одна сторона – россияне диктуют условия, а украинцы адаптируются.
Таким образом, объясняет эксперт, мобильные огневые группы просто уже не успевают за беспилотниками.
Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в эфире канала "Киев24" заявил, что враг хочет к осени увеличить количество и интенсивность атак, чтобы в воздушном пространстве Украины одновременно находилось большое количество воздушных целей.
Эксперт отметил, что продолжительность воздушных атак становится все больше.
По его словам, для того, чтобы у РФ была возможность запускать до 2 000 БПЛА за ночь, ей нужно в несколько раз нарастить объем производства.
Он напомнил, что самая большая атака, которую недавно осуществлял враг по Украине — около 700 целей, длилась более 14 часов, то есть в среднем каждый час враг запускал около 50 БПЛА и это продолжалось с раннего вечера и до позднего утра.
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