Почему Россия массированно бьет по Украине именно ночью: что враг готовит на осень

Страна-агрессор почти каждую ночь осуществляет массированные дроновые атаки по тыловым регионам Украины, иногда комбинируя их с ракетами. И именно темнота стала ключевым инструментом для врага, однако стоит за этим не только истощение гражданского населения. Почему РФ именно ночью атакует Украину? Что стоит ждать с приближением осени? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

Ночью для россиян гораздо интереснее дроны запускать

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" заявил, что под массированными ночными атаками войск РФ по Украине кроются две причины, которые по сути работают в комплексе. Речь идет о попытке россиян усложнять работу украинской ПВО и осуществлять психологическое давление на мирное население.

"Потому что, во-первых, когда враг днем дроны выпускал, то их было легче заметить и проще сбивать. А потом россияне уже перешли на ночь", — отметил Иван Ступак.

Он объясняет, что ночью для россиян гораздо интереснее дроны запускать, ведь меньше возможностей сбить вражескую цель и есть больший коэффициент попадания.

"Плюс это истощение наших людей, которые ночью спят. То есть это и психологический эффект. Поэтому я думаю, что российские войска здесь в комплексе работают: увеличить количество попаданий и истощить украинцев", — отметил собеседник.

Впрочем, по словам эксперта, украинская ПВО адаптировалась к ночным атакам. Но такая себе это постоянная история. Когда одна сторона – россияне диктуют условия, а украинцы адаптируются.

"Потом мы адаптировались, а они снова перенастраиваются, чтобы мы не смогли адаптироваться. Например, сначала наши военные ПВО могли очень классно справляться с этими беспилотниками. Но россияне повысили ставку и теперь дроны летят выше и быстрее", — обращает внимание Ступак.

Таким образом, объясняет эксперт, мобильные огневые группы просто уже не успевают за беспилотниками.

Враг будет иметь ключевую задачу до осени увеличить количество и интенсивность атак

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в эфире канала "Киев24" заявил, что враг хочет к осени увеличить количество и интенсивность атак, чтобы в воздушном пространстве Украины одновременно находилось большое количество воздушных целей.

Эксперт отметил, что продолжительность воздушных атак становится все больше.

"Враг будет иметь ключевую задачу до осени увеличить количество и интенсивность атак, чтобы одновременно в воздушном пространстве находилось не до 70 беспилотников, а в несколько раз увеличить их количество", — подчеркнул эксперт.

По его словам, для того, чтобы у РФ была возможность запускать до 2 000 БПЛА за ночь, ей нужно в несколько раз нарастить объем производства.

"Такие атаки Россия сможет осуществлять один или два раза в неделю и не более при нынешних темпах роста производства. Если говорить о возможности запуска до 2000 БПЛА, то врагу как минимум необходимо будет от 24 до 25 часов", — отметил Долинце.

Он напомнил, что самая большая атака, которую недавно осуществлял враг по Украине — около 700 целей, длилась более 14 часов, то есть в среднем каждый час враг запускал около 50 БПЛА и это продолжалось с раннего вечера и до позднего утра.

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