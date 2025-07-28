Литва готовится к войне: что появится на границе с Беларусью

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Кравцев Сергей
Литва разместит на границе с Беларусью дополнительные системы противовоздушной обороны. Такое решение приняли после того, как в литовское воздушное пространство второй раз залетел беспилотник. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.
Дрон. Фото: из открытых источников
Генерал также рассказал, что планируется углубить координацию действий с Службой охраны государственной границы, поскольку "без их глаз в небе и на земле, без того, что они видят и слышат, сложно что-то идентифицировать".
При этом военное командование хочет ускорить закупки радаров ближнего действия и другого оборудования, которое поможет обнаруживать дроны.
На границе, по словам Вайкшнораса, должна заработать акустическая система обнаружения дронов Sky Fortress.
Он уточнил, что по состоянию на сейчас у Литвы есть только то оборудование, которое только фиксирует объекты в воздухе и не может определить, что именно залетело в воздушное пространство страны.
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