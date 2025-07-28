logo

BTC/USD

118433

ETH/USD

3843.32

USD/UAH

41.8

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Литва готовится к войне: что появится на границе с Беларусью
commentss НОВОСТИ Все новости

Литва готовится к войне: что появится на границе с Беларусью

Литва срочно усилит ПВО на границе с Беларусью из-за угрозы дронов

28 июля 2025, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Литва разместит на границе с Беларусью дополнительные системы противовоздушной обороны. Такое решение приняли после того, как в литовское воздушное пространство второй раз залетел беспилотник. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

Литва готовится к войне: что появится на границе с Беларусью

Дрон. Фото: из открытых источников

"На сегодняшний день есть план разместить дополнительные силы ПВО ближе к границе, потому что мы видим определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, знаем, где могут проходить эти коридоры, это уже второй случай — именно в этом районе мы и усилимся", — рассказал он.

Генерал также рассказал, что планируется углубить координацию действий с Службой охраны государственной границы, поскольку "без их глаз в небе и на земле, без того, что они видят и слышат, сложно что-то идентифицировать".

При этом военное командование хочет ускорить закупки радаров ближнего действия и другого оборудования, которое поможет обнаруживать дроны.

На границе, по словам Вайкшнораса, должна заработать акустическая система обнаружения дронов Sky Fortress.

"Это система микрофонов, которые по акустическим сигналам распознают объекты — такую используют украинцы. Мы собираемся внедрить ее по всей приграничной территории. Таким образом можно будет заранее определить, какие летающие объекты движутся, отличая парапланы, воздушные шары, маленькие самолеты. Это упростит и ускорит процесс принятия решений", — отметил генерал.

Он уточнил, что по состоянию на сейчас у Литвы есть только то оборудование, которое только фиксирует объекты в воздухе и не может определить, что именно залетело в воздушное пространство страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — неопознанный дрон залетел в Литву со сторону Беларуси утром 28 июля. Полиция разослала на телефоны местных жителей предупреждение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/2626175/na-granitse-poiaviatsia-dopolnitel-nye-sily-pvo-i-akusticheskaia-sistema-obnaruzheniia-dronov
Теги:

Новости

Все новости