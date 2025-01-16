Россияне начали все чаще сдаваться в плен: какая причина

Российские военные в последнее время стали чаще добровольно сдаваться в плен. Это зависит от характера боевых столкновений. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук, сообщает Telegram-канал "Мы Украина".

Пленные. Фото из открытых источников

Спикер отметил, чаще это происходит в условиях, когда происходят штурмовые действия. Особенно, если это происходит в городской застройке.

"То есть сам характер боестолкновения дает такие предпосылки, и конечно, во время проведения штурмовых действий в районе городских застроек. Конечно, все зависит от того, какой именно характер боестолкновения — были ли это активные бои, были ли возможности для того, чтобы войска оккупанта сдавались в плен", — сказал Музычук.

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"В результате переговорного процесса из подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 25 российских военнослужащих.

Зато передано 25 военнопленных ВСУ", – написали в российском ведомстве.

Россияне сообщили, что в настоящее время все российские оккупанты, которых обменяли, находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера придали Объединенные Арабские Эмираты", – пишут оккупанты.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото возвращенных бойцов и сообщил детали обмена:

"Возвращение своих людей домой – то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших.

Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.



