Обмен военнопленными: сколько удалось вернуть воинов

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Недилько Ксения
Оккупационное Минобороны РФ сообщило об обмене пленными 25 на 25.
Иллюстративное фото
"В результате переговорного процесса из подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 25 российских военнослужащих.
Зато передано 25 военнопленных ВСУ", – написали в российском ведомстве.
Россияне сообщили, что в настоящее время все российские оккупанты, которых обменяли, находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера придали Объединенные Арабские Эмираты", – пишут оккупанты.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото возвращенных бойцов и сообщил детали обмена:
"Возвращение своих людей домой – то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших.
Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.
Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Благодарим Объединенные Арабские Эмираты за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным".
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