Обмен военнопленными: сколько удалось вернуть воинов

Оккупационное Минобороны РФ сообщило об обмене пленными 25 на 25.

Иллюстративное фото

Россияне сообщили, что в настоящее время все российские оккупанты, которых обменяли, находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото возвращенных бойцов и сообщил детали обмена:

"Возвращение своих людей домой – то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших.

Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.

Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Благодарим Объединенные Арабские Эмираты за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным".