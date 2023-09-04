"Россияне начали парад ошибок" на войне: как это поможет в продвижении ВСУ

По словам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, РФ допустила "парад ошибок" на линии фронта, что положительную сторону будет влиять на дальнейшее контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

Об этом Коваленко рассказал, давая эксклюзивное интервью OBOZREVATEL .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Они активно сжигали свои резервы второй линии, пытаясь удержать первую линию обороны, которая призвана лишь затормозить и истощить наступательные силы. По каким причинам они это делали — не совсем понятно, но это их дела", — отметил эксперт, сделав акцент на том, что действуя таким способом, враг истощил собственный стратегический ресурс.

Как он говорит, прорвать вторую линию в Запорожском направлении реально.

"Сейчас ресурсы второй линии обороны уже не могут сдержать СОУ, поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать свои войска в Запорожскую область с других плацдармов. Преимущественно это десантные войска, которые можно быстро переместить с одного участка на другой, пока не произошел прорыв. Но, кажется, такие шаги им не очень помогут. Россиянам уже очень тяжело удержать вторую линию", – отмечает Коваленко.

Эксперт предусмотрел "волну жестов воли" со стороны захватчиков, потому что у российских военных последняя оборонная линия является тыловой, "без особой защиты".

"Я думаю, до конца сентября мы сможем выйти на Токмак, обойти его или войти в город, а уже в октябре направить свои усилия на освобождение Мелитополя", — заключил Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое заявление о контрнаступлении ВСУ. Путин во время встречи с Эрдоганом решил поведать новую сказку о контрнаступлении ВСУ. Он назвал контрнаступление ВСУ "провалом". Также его басню поддержал Шойгу, добавив, что последние 10 дней украинская армия "совершает ожесточенные атаки".