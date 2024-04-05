Россияне начали копировать военные решения Украины. К чему это приводит

Украинские военные чрезвычайно профессиональны, именно это помогло им удержать российское нашествие в начале полномасштабного вторжения, отвоевать значительную часть территорий и эффективно держать оборону, отмечает Анна Маляр.

Анна Маляр

По ее словам, с первых дней полномасштабной войны украинские штабы работали гораздо эффективнее враждебных, а операции планировались с большим мастерством. Даже бюрократическая машина, подчеркивает она, по военному делу была более гибкой, чем у врага.

Если бы не эти преимущества, подчеркивает Маляр, то Украина уже давно не должна была существовать как государства. Вот почему, добавляет она, враг начал активно учиться у нас.

В первую очередь, по ее информации, оккупанты позаимствовали работу штабов, которая давала украинским военным преимущество.

Они начали копировать некоторые наши военные решения и оптимизировали процесс их принятия. И несмотря на то, что они мощно наступают, они используют наши военные идеи даже для передвижения подразделений"

, – подчеркнула она.

По ее словам, этот процесс был неизбежен, а время, к сожалению, играет против Украины.

Впрочем, отмечает Маляр, выход из этой ситуации все-таки есть.

"Он был и год назад – помочь нам с оружием и ПВО, чтобы мы получили преимущество над врагом и быстрее освободили свои территории"

, – подчеркнула Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что союзники Украины на два шага позади находятся в вопросе принятия решений по предоставлению Украине необходимого оружия. В США боятся принимать решения, которые бы существенно усилили Силы обороны, поскольку боятся, что Россия в ответ за это ударит по ним ядерным оружием.



