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Россияне начали копировать военные решения Украины. К чему это приводит

Российские оккупанты учатся военному мастерству у ВСУ, об этом в Фейсбуке сообщила бывший заместитель министра обороны Анна Маляр. Дошло до того, что они начали копировать некоторые военные решения Украины

сегодня, 12:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украинские военные чрезвычайно профессиональны, именно это помогло им удержать российское нашествие в начале полномасштабного вторжения, отвоевать значительную часть территорий и эффективно держать оборону, отмечает Анна Маляр.

Россияне начали копировать военные решения Украины. К чему это приводит

Анна Маляр

По ее словам, с первых дней полномасштабной войны украинские штабы работали гораздо эффективнее враждебных, а операции планировались с большим мастерством. Даже бюрократическая машина, подчеркивает она, по военному делу была более гибкой, чем у врага.

Если бы не эти преимущества, подчеркивает Маляр, то Украина уже давно не должна была существовать как государства. Вот почему, добавляет она, враг начал активно учиться у нас.

В первую очередь, по ее информации, оккупанты позаимствовали работу штабов, которая давала украинским военным преимущество.

Они начали копировать некоторые наши военные решения и оптимизировали процесс их принятия. И несмотря на то, что они мощно наступают, они используют наши военные идеи даже для передвижения подразделений"
, – подчеркнула она.

По ее словам, этот процесс был неизбежен, а время, к сожалению, играет против Украины.

Впрочем, отмечает Маляр, выход из этой ситуации все-таки есть.

"Он был и год назад – помочь нам с оружием и ПВО, чтобы мы получили преимущество над врагом и быстрее освободили свои территории"
, – подчеркнула Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что союзники Украины на два шага позади находятся в вопросе принятия решений по предоставлению Украине необходимого оружия. В США боятся принимать решения, которые бы существенно усилили Силы обороны, поскольку боятся, что Россия в ответ за это ударит по ним ядерным оружием.




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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0n3kTKKTiXQpQpxEBVGsBkuxrx2eNLLrXufHMVUTr92TTgp9P3PzFuPpyDGYY7GEEl
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