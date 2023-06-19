Россияне начали использовать новую тактику на фронте: танки-камикадзе

Танк Т-54/55. Фото из открытых источников

Аналитики проанализировали видео одного из российских военных блоггеров, где старый советский танк Т-54/55 был превращен в бомбу. Техника дистанционно была направлена на украинские позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследователей сбоя Calibre Obscura.

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Российский пропагандист Владимир Романов распространил видео с применением танков-камикадзе. По его информации, советский танк был начинен шестью тоннами тротила и отправлен в сторону украинских позиций вблизи Марьянки, Донецкой области.

Несмотря на попытку использовать новую тактику, танк-камикадзе не доехал до украинских позиций. Военная техника взорвалась на мине в 100 метрах от военных и остановилась. Затем воины ВСУ атаковали его гранатометом и уничтожили. Военные аналитики из Calibre Obscura подтвердили, что события на видео происходят вблизи Марьянки.

Это не в первый раз, когда российские военные используют советские танки как самоходные бомбы. 17 июня в Минобороны РФ заявили, что уничтожили украинские позиции с помощью бронетранспортера, начиненного взрывчаткой. Несмотря на это, Минобороны России не обнародовало видео или фото доказательств таких действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что русская п ропаганда пыталась выдать уничтоженный российский танк за украинский. Однако их выдала одна деталь на видео.

Также "Комментарии" писали, что в российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, производимых крупнейшим союзником Украины. В общей сложности 96% иностранных чипов, микросхем и других деталей в ракетах России приходится на четыре страны.