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Россияне начали использовать новую тактику на фронте: танки-камикадзе

Россияне заделывают взрывчатку в танки и отправляют их на украинские позиции.

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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Россияне начали использовать новую тактику на фронте: танки-камикадзе

Танк Т-54/55. Фото из открытых источников

Аналитики проанализировали видео одного из российских военных блоггеров, где старый советский танк Т-54/55 был превращен в бомбу. Техника дистанционно была направлена на украинские позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследователей сбоя Calibre Obscura.


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Российский пропагандист Владимир Романов распространил видео с применением танков-камикадзе. По его информации, советский танк был начинен шестью тоннами тротила и отправлен в сторону украинских позиций вблизи Марьянки, Донецкой области.

Несмотря на попытку использовать новую тактику, танк-камикадзе не доехал до украинских позиций. Военная техника взорвалась на мине в 100 метрах от военных и остановилась. Затем воины ВСУ атаковали его гранатометом и уничтожили. Военные аналитики из Calibre Obscura подтвердили, что события на видео происходят вблизи Марьянки.

Это не в первый раз, когда российские военные используют советские танки как самоходные бомбы. 17 июня в Минобороны РФ заявили, что уничтожили украинские позиции с помощью бронетранспортера, начиненного взрывчаткой. Несмотря на это, Минобороны России не обнародовало видео или фото доказательств таких действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что русская пропаганда пыталась выдать уничтоженный российский танк за украинский. Однако их выдала одна деталь на видео.

Также "Комментарии" писали, что в российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, производимых крупнейшим союзником Украины. В общей сложности 96% иностранных чипов, микросхем и других деталей в ракетах России приходится на четыре страны.



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Источник: https://twitter.com/CalibreObscura/status/1670510694838546436
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:58

То нехай тепер дотепники поглузують зі старих танків. Знов у недолугих звичка базікати не виправдала себе. Так вони і державу будували базіканням, а реального тільки руїни корупція і розкрадання. Нездатність до державності еволюції не підкоряється.


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