Россияне начали использовать новую тактику на фронте: танки-камикадзе

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Slava Kot
Танк Т-54/55. Фото из открытых источников
Аналитики проанализировали видео одного из российских военных блоггеров, где старый советский танк Т-54/55 был превращен в бомбу. Техника дистанционно была направлена на украинские позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследователей сбоя Calibre Obscura.
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Российский пропагандист Владимир Романов распространил видео с применением танков-камикадзе. По его информации, советский танк был начинен шестью тоннами тротила и отправлен в сторону украинских позиций вблизи Марьянки, Донецкой области.
Несмотря на попытку использовать новую тактику, танк-камикадзе не доехал до украинских позиций. Военная техника взорвалась на мине в 100 метрах от военных и остановилась. Затем воины ВСУ атаковали его гранатометом и уничтожили. Военные аналитики из Calibre Obscura подтвердили, что события на видео происходят вблизи Марьянки.
Также "Комментарии" писали, что в российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, производимых крупнейшим союзником Украины. В общей сложности 96% иностранных чипов, микросхем и других деталей в ракетах России приходится на четыре страны.
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сегодня, 13:58
То нехай тепер дотепники поглузують зі старих танків. Знов у недолугих звичка базікати не виправдала себе. Так вони і державу будували базіканням, а реального тільки руїни корупція і розкрадання. Нездатність до державності еволюції не підкоряється.