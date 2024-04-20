Россияне начали быстро продвигаться на фронте: в США назвали причину

Украинская противовоздушная оборона в прифронтовых районах недостаточно прочна для блокировки работы российской авиации. Это приводит к существенным потерям среди украинских военных и позволяет агрессору быстро захватывать новые территории при поддержке с воздуха. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики ссылаются на видео российских военкоров, которые демонстрируют, как российские самолеты Су-25 и Су-34 наносят удары по позициям украинских защитников на малых высотах недалеко от города Часов Яр Донецкой области. По словам блогеров, российская авиация с конца марта позволила захватчикам относительно быстро продвинуться в этом районе.

Эксперты ISW отмечают, что способность российских самолетов действовать на расстоянии более 100 километров вглубь воздушного пространства Украины около линии фронта без существенных потерь, свидетельствует о том, что украинская противовоздушная оборона в этом районе, пока что недостаточно прочна для сдерживания или предотвращения работы российских самолетов.

"Украинская способность наносить удары с большого расстояния по российским стратегическим самолетам, которые ведут боевые действия, может временно ограничить операции российской авиации, как это было сделано ранее по тактическим самолетам. Однако эта украинская ударная способность не в состоянии компенсировать критическую нехватку средств противовоздушной обороны на всем театре боевых действий в Украине", — говорится в отчете.

В ISW полагают, что украинским силам все еще приходится использовать материальную часть и определять приоритеты в распределении своих ограниченных средств ПВО на одних участках театра боевых действий, а не на других. Это приводит к существенным затратам, позволяя российской авиации поддерживать более последовательные и быстрые успехи на земле, в частности в районе города Часов Яр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина игнорирует предостережения США в войне с РФ: The Economist раскрыл детали.



