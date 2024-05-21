Россияне могут пойти в наступление в любой момент: в ГНСУ назвали возможную область

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Slava Kot
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко считает, что наступление россиян на Сумскую область не следует исключать. По его словам, российские силы могут начать атаку в любой момент, подобно тому, как это было в Харьковской области.
Работник ГПСУ на границе. Фото из открытых источников
В эфире "Радио Свобода" представитель ГНСУ Андрей Демченко рассказал о возможности российских сил пойти в новое наступление в Сумской области.
По его словам, россияне таким образом могут попытаться растянуть линию фронта, что приведет к растяжению украинских сил.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы Харьковщины и объяснил, как можно защититься от российской агрессии.
Также "Комментарии" писали, что российского диктатора Владимира Путина спросили о планах России на Харьков. Глава Кремля заявил, что якобы армия РФ не намерена захватить украинский город на востоке.
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