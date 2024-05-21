Россияне могут пойти в наступление в любой момент: в ГНСУ назвали возможную область

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко считает, что наступление россиян на Сумскую область не следует исключать. По его словам, российские силы могут начать атаку в любой момент, подобно тому, как это было в Харьковской области.



Работник ГПСУ на границе. Фото из открытых источников

В эфире "Радио Свобода" представитель ГНСУ Андрей Демченко рассказал о возможности российских сил пойти в новое наступление в Сумской области.

"Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит на Харьковскому направлении", — сказал Демченко.

По его словам, россияне таким образом могут попытаться растянуть линию фронта, что приведет к растяжению украинских сил.

"Нужно также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области — более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу мощную оборону, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению", – подытожил Демченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы Харьковщины и объяснил, как можно защититься от российской агрессии.

Также "Комментарии" писали, что российского диктатора Владимира Путина спросили о планах России на Харьков. Глава Кремля заявил, что якобы армия РФ не намерена захватить украинский город на востоке.