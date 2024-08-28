Россияне могут готовить еще один массированный удар по Украине: что известно

Он напомнил, что эта атака стала самой большой по количеству ракет и дронов после 24 февраля 2022 года.

"Беспилотчики враг активно применял не только для перенасыщения нашей системы противовоздушной обороны. "Шахеды" были использованы на этот раз не как отвлекающий маневр, а для прямого удара, в том числе по энергетической инфраструктуре", — заявил Братчук.

Также спикер подчеркнул, что для ударов по западным регионам россияне использовали ракеты "Кинжал".

"Удары были нанесены по газохранилищам на западе страны, которые обслуживают не только нас, но и наших европейских партнеров. Скорее всего, это попытка повлиять на позицию наших союзников, чтобы они уменьшили поддержку Украины. Кроме того, под ударом оказались гуманитарные коридоры в западных регионах" , – отметил он.

Братчук также отметил, что подобные атаки могут повториться в обозримом будущем, поскольку террористическая тактика врага остается неизменной.

"Я считаю, что россияне накопили ракеты и дроны не только для одного массированного удара. Возможно, через несколько дней или недель будут очередные ракетно-дроновые атаки. Осень приближается, начинается отопительный сезон, и террористические цели России остаются неизменными. Удары по энергетической инфраструктуре не влияют на боевые действия, поскольку наши войска работают автономно, однако, к сожалению, это сказывается на гражданском населении", — подытожил Братчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, выйдет ли Украина на границы 1991 года.