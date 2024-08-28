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Россияне могут готовить еще один массированный удар по Украине: что известно

Беспилотники максимально использовались врагом не только для того, чтобы перенасытить нашу систему противовоздушной обороны, говорит Братчук.

сегодня, 18:25
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Лиля Воробьева

В ходе массированной атаки на Украину 26 августа российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы для ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом рассказал Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг", во время эфира на телеканале FREEДОМ.

Россияне могут готовить еще один массированный удар по Украине: что известно

Ракетный удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

Он напомнил, что эта атака стала самой большой по количеству ракет и дронов после 24 февраля 2022 года.

"Беспилотчики враг активно применял не только для перенасыщения нашей системы противовоздушной обороны. "Шахеды" были использованы на этот раз не как отвлекающий маневр, а для прямого удара, в том числе по энергетической инфраструктуре", — заявил Братчук.

Также спикер подчеркнул, что для ударов по западным регионам россияне использовали ракеты "Кинжал".

"Удары были нанесены по газохранилищам на западе страны, которые обслуживают не только нас, но и наших европейских партнеров. Скорее всего, это попытка повлиять на позицию наших союзников, чтобы они уменьшили поддержку Украины. Кроме того, под ударом оказались гуманитарные коридоры в западных регионах" , – отметил он.

Братчук также отметил, что подобные атаки могут повториться в обозримом будущем, поскольку террористическая тактика врага остается неизменной.

"Я считаю, что россияне накопили ракеты и дроны не только для одного массированного удара. Возможно, через несколько дней или недель будут очередные ракетно-дроновые атаки. Осень приближается, начинается отопительный сезон, и террористические цели России остаются неизменными. Удары по энергетической инфраструктуре не влияют на боевые действия, поскольку наши войска работают автономно, однако, к сожалению, это сказывается на гражданском населении", — подытожил Братчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, выйдет ли Украина на границы 1991 года.



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