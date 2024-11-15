Россияне массово переодеваются в форму ВСУ: военные рассказали, почему врагу это не поможет

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска взяли за тактику переодеваться в форму ВСУ на фронте. Но украинские военные изобрели алгоритм, как определять "чужих". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, капитан Юрий Федоренко.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По словам военного, эта тактика для противника не новая. Она ими применяется из других войн, в которых РФ участвовала.
В то же время, выявлять оккупантов в форме ВСУ удается эффективно. Федоренко подчеркнул, тактика украинским защитникам известна, поэтому таких случаев с каждым днем становится все меньше и меньше. Системная работа для того, чтобы различать "свой-чужой" проводится и достаточно внедрена качественно в Силах обороны. На каждом направлении будет по-разному, ради правды, но подавляющее большинство командиров четко понимают и отдают себе отчет, как это нужно сделать, и как научить личный состав различать "свой-чужой".
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