Россияне массово переодеваются в форму ВСУ: военные рассказали, почему врагу это не поможет

Российские оккупационные войска взяли за тактику переодеваться в форму ВСУ на фронте. Но украинские военные изобрели алгоритм, как определять "чужих". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, капитан Юрий Федоренко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Есть алгоритм, рассказывать на широкую общественность его не буду. Это всегда сложно, но достигается путем переговоров и тактикой действий на поле боя, непосредственно взятием под контроль того или иного представителя, который находится в форме "пиксель", но тебе неизвестен", — рассказал он.

По словам военного, эта тактика для противника не новая. Она ими применяется из других войн, в которых РФ участвовала.

"Последний год мы можем наблюдать достаточно насыщенно, когда противник одевает "пиксель" и пытается просачиваться в наши тыловые сообщения для того, чтобы сеять в тылах хаос и вносить максимальный дисбаланс, насколько это возможно", — констатировал Федоренко.

В то же время, выявлять оккупантов в форме ВСУ удается эффективно. Федоренко подчеркнул, тактика украинским защитникам известна, поэтому таких случаев с каждым днем становится все меньше и меньше. Системная работа для того, чтобы различать "свой-чужой" проводится и достаточно внедрена качественно в Силах обороны. На каждом направлении будет по-разному, ради правды, но подавляющее большинство командиров четко понимают и отдают себе отчет, как это нужно сделать, и как научить личный состав различать "свой-чужой".

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