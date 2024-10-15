Россияне изменили цели: стремятся захватить новый город и развернуть серьезный наступательный плацдарм

Российские оккупационные войска сконцентрировали свои усилия на Курахово в Донецкой области, тогда как наступление на Покровск отошло на второй план. Как отметил в эфире Freedom военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, причина этого в необходимости подготовить южный фланг для возможного наступления.

Курахово

По его словам, такие населенные пункты, как Селидово, Измайловка, Горняк, Кураховка и Звездное, а также левый и правый берега реки Волча остаются вне контроля российских оккупантов. Отсутствие контроля над этими территориями создает угрозу для любых попыток россиян наступать на Покровск, поскольку их линии поставки могут быть перерезаны с юга.

"Начинать при таких условиях наступление на Покровск — это подписывать себе приговор на самоубийство, поскольку в любой момент может быть перерезана именно с юга основная линия направления… Кроме того, не сформировано два основных направления атаки на Покровск: с юга — за что отвечает Селидово , и с юго-востока – через Новогродовку”, – отметил Коваленко.

Кроме того, эксперт добавил, что российские войска будут продолжать концентрировать свои усилия на Курахово, пока не обеспечат свой южный фланг. По его словам, Курахово рассматривается российским командованием как более достижимая цель по сравнению с Покровском.

Коваленко подчеркнул, что захват Курахового позволит контролировать трассу Н-15, что позволит продвигаться дальше на запад — на Дачное и Константинополь, а также потенциально выйти за пределы Донецкой области, даже в Запорожскую область.

Такой сценарий создаст для российских войск серьезный плацдарм для дальнейших наступательных действий, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россиянам рассказали за сколько времени удастся захватить всю Донецкую область.



