Россияне используют криптобиржи для спонсорства войны: известны суммы транзакций

Аналитики HAPI Labs, занимающиеся исследованиями и расследованиями в криптокриминалистике с помощью инструментов анализа данных, выяснили, что криптобиржи помогают избегать санкций и стали площадками, спонсирующими войну против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ HAPI Labs.

Россияне используют криптовалюту для обхода санкций. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения в Украину, ЕС постоянно расширяет список подпадающих под санкции лиц и таким образом пытается ограничить спонсорство российской армии. Однако россияне находят средства, как миновать санкции. Одним из таких вариантов стали криптобиржи.

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Например, так называемая волонтер Анастасия Михайловская собирала деньги на амуницию, дроны и зимние вещи для русской армии. Как сообщает ресурс Coindesk, Михайловская смогла с 24 февраля получить более 6,36 ETH и 25 000 USDT начиная с 24 февраля, то есть около 34 тыс. долларов. Другая военная группировка "Русич", на которую США наложили санкции, смогла собрать более 2,7 BTC, 30 ETH и 88 000 долларов США, что составляет более 212 тыс. долларов.

Аналитики HAPI Labs провели анализ транзакций кошельков, спонсировавших войну против Украины. Согласно их исследованиям было обнаружено, что в 2022 году более 40 млн долларов было переведено через криптобиржи. Лидером среди таких операций стала криптобиржа Binance, по которой совершили почти 96% транзакций.





Однако в HAPI Labs также выяснили пожертвования, поступающие от криптобирж на кошельки, спонсируемые войной. С Binance были произведены переводы на сумму более 34 тыс. долларов. На втором месте оказалась обанкротившаяся в конце года биржа FTX – с переводами на сумму в 32,6 тыс. долларов.





"Кошельки, участвующие в финансировании военной агрессии, часто не блокируются биржами более полугода, несмотря на запросы правоохранительных органов", — сообщают исследователи HAPI Labs.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила экономические уступки от западных партнеров.

Также "Комментарии" писали о том, что в Пентагоне назвали главную потребность ВСУ на поле боя.