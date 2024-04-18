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Россияне хотят захватить всю левобережную Украину. Какие у них сроки

Краткосрочный план оккупантов состоит в захвате Часового Яра, среднесрочный – в захвате всей Донецкой области, сказал в эфире 24 канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко

18 апреля 2024, 14:56 comments5348
Автор:
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Ткачик Олеся
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Оккупанты готовятся к своему наступлению на Украину в начале июня. Как отметил Иван Тимочко, сейчас у них есть существенное преимущество над Силами обороны в живой силе и вооружении. При этом, по его словам, захватчики имеют четкие планы по захвату новых территорий.

Россияне хотят захватить всю левобережную Украину. Какие у них сроки

Война в Украине

В частности, как говорит Тимочко, в краткосрочной перспективе они хотят оккупировать Часов Яр. При этом известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед своей армией захватить этот город до 9 мая.

В среднесрочной перспективе захватчики хотят установить контроль над всей Донецкой областью. И в долгосрочной перспективе до конца текущего года, говорит Тимочко, враги хотят занять территорию левобережной Украины.

При этом эксперт напомнил, что страна-агрессор выделила 120 млрд. долларов на свою армию. По его словам, в текущем году Россия выделяет 6% своего ВВП на войну в Украине, при этом известно, что в прошлом году этот процент составил 3,9% от ВВП. Впрочем, эксперт не исключил, что косвенные расходы на ведение войны в Украине могут быть даже в разы больше.

Правда, говорит Тимочко, в таком режиме страна-агрессор долго не сможет выдержать, поэтому она пытается сейчас по максимуму достичь "своих целей" в Украине. При этом он добавил, что Силы обороны в любом случае будут противостоять захватчикам и пытаться сорвать все их планы.

Тимочко добавил, что только единство в стране сможет остановить врага и побуждать партнеров лучше помогать Украине. По его словам, как только украинцы демонстрируют единство, западные партнеры начинают шевелиться с поддержкой, поскольку видят, что украинцы готовы продолжать сопротивление.

Что касается помощи США, которая может быть разблокирована, то Тимочко говорит, что Украине крайне нужны системы противовоздушной обороны, чтобы бороться с враждебными КАБами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что неизвестно, когда фронт получит оружие , если в США таки примут законопроект о помощи Украине.




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Источник: https://24tv.ua/rosiya-pide-nastup-vlitku-zsu-rozkrili-plani-voroga-novini-ukrayini_n2538081
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