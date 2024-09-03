Россияне хотят взять Угледар в клещи: ситуация требует немедленных решений

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Ткачик Олеся
Российские войска поставили себе цель до 1 октября захватить Покровск в Донецкой области, куда они перебрасывают свои резервы, сообщил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Угледар
По его словам, оккупанты хотят захватить Покровск, чтобы выйти на оперативное пространство и административные границы Донецкой области. Поэтому противник концентрирует здесь свои силы и резервы, добавил он.
Также, по его информации, на Угледарском направлении возобновились активные боевые действия, однако лобовые атаки российских войск не приносят успеха.
По его словам, минувшие сутки принесли более 20 боевых столкновений, некоторые из которых продолжались ночью. В районе Часового Яра враг контролирует только один микрорайон — Канал, и не может его преодолеть, поскольку украинские силы организовали надежную оборону.
Братчук добавил, что на Покровском направлении россияне бросают все свои силы, но их атаки замедляются из-за истощения ресурсов.
При этом, по его информации, на Кураховском направлении оккупанты активно применяют тяжелую технику, но украинские десантники успешно ее уничтожают.
Братчук также сообщил, что на Купянском, Северском, Лиманском направлениях продолжаются активные боевые действия, в то время как на юге наблюдается определенное затишье.
Ситуация на фронте остается динамичной, и для атакующих на Покровском направлении российских сил также могут возникнуть определенные риски.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации в Угледаре.
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