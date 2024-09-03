Россияне хотят взять Угледар в клещи: ситуация требует немедленных решений

Российские войска поставили себе цель до 1 октября захватить Покровск в Донецкой области, куда они перебрасывают свои резервы, сообщил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Угледар

По его словам, оккупанты хотят захватить Покровск, чтобы выйти на оперативное пространство и административные границы Донецкой области. Поэтому противник концентрирует здесь свои силы и резервы, добавил он.

Также, по его информации, на Угледарском направлении возобновились активные боевые действия, однако лобовые атаки российских войск не приносят успеха.

"Времевский плацдарм — это плацдарм, который был отвоеван нашими Силами обороны еще в прошлом году. И именно его мы рассматривали как один из перспективных со стороны Российской Федерации, где будут атаки, потому что это Угледар. Потому что сегодня давление идет на населенный пункт Водяное – это один из флангов Угледара. Угледар взять в лоб более 2,5 лет враг не может, поэтому сегодня пытается применить единственную, скажем так, тактику россиян, которой уже десятки лет, — это взять населенный пункт в окружение, по крайней мере в оперативное окружение, взять в клещи и тогда уже давить с левого и правого фланга и овладеть этим населенным пунктом", — сказал Братчук.

По его словам, минувшие сутки принесли более 20 боевых столкновений, некоторые из которых продолжались ночью. В районе Часового Яра враг контролирует только один микрорайон — Канал, и не может его преодолеть, поскольку украинские силы организовали надежную оборону.

Братчук добавил, что на Покровском направлении россияне бросают все свои силы, но их атаки замедляются из-за истощения ресурсов.

"Максимально россияне пытаются сконцентрировать свои усилия на очень узком участке фронта, потому что растянуть, как это было раньше, по всему фронту удары такой интенсивности уже не выходят", — сказал спикер.

При этом, по его информации, на Кураховском направлении оккупанты активно применяют тяжелую технику, но украинские десантники успешно ее уничтожают.

Братчук также сообщил, что на Купянском, Северском, Лиманском направлениях продолжаются активные боевые действия, в то время как на юге наблюдается определенное затишье.

“По Роботиному, по Гуляйполю, по Ореховскому направлению, сегодня есть определенная пауза. Поэтому сегодня мы говорим о том, что Покровское направление усилено соответственно Силами обороны. Это уже приносит свои результаты. Единственное, конечно, необходимо удержать те рубежи, которые есть сегодня, потому что, по Угледару Донецкой области, я уже сказал, ситуация довольно-таки становится критической, очень опасной. Надеюсь, что соответствующие решения в командовании Сил обороны тоже будут приняты для того, чтобы защитить гарнизон Угледара от обходов с флангов”, — сказал он.

Ситуация на фронте остается динамичной, и для атакующих на Покровском направлении российских сил также могут возникнуть определенные риски.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации в Угледаре.



