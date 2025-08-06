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Кравцев Сергей
Поддержка продолжения войны против Украины среди жителей России остается на максимальных уровнях. Две трети хотят переговоров на своих условиях. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные независимого "Левада-центра".
Российские войска. Фото: из открытых источников
В июле 2025 года уровень поддержки войны поднялся до 78% по сравнению с 74% в июне. Доля противников войны осталась на уровне 16%.
По-прежнему две трети жителей России (63%) придерживаются мнения, что в данный момент следует переходить к мирным переговорам, а не затягивать военные действия. Максимальные значения данного показателя фиксируются на протяжении трех месяцев подряд.
За продолжение военных действий выступают треть опрошенных 31%, как и двумя месяцами ранее.
Представление об успешности войны значимо не меняется с осени прошлого года. Большинство опрошенных считают, что война продвигается успешно е 69%, а 17% респондентов говорят об обратном.
Большинство участвующих в опросе обеспокоены тем, что в последние месяцы гражданские аэропорты в европейской части России все чаще вынуждены прерывать свою работу из-за атак украинских беспилотников е 76%.
Не вызывают беспокойства происходящие события у четверти опрошенных (23%).
Ответственность за проблемы в работе аэропортов опрошенные возлагают главным образом на украинскую сторону е 56%.
Каждый пятый говорит, что ответственность за происходящее лежит на федеральных властях, которые излишне перестраховываются, а каждый десятый считает, что виновата администрация аэропортов, которые не могут грамотно наладить работу в условиях ограничений.
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