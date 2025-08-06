Поддержка продолжения войны против Украины среди жителей России остается на максимальных уровнях. Две трети хотят переговоров на своих условиях. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные независимого "Левада-центра".

Российские войска. Фото: из открытых источников

В июле 2025 года уровень поддержки войны поднялся до 78% по сравнению с 74% в июне. Доля противников войны осталась на уровне 16%.

По-прежнему две трети жителей России (63%) придерживаются мнения, что в данный момент следует переходить к мирным переговорам, а не затягивать военные действия. Максимальные значения данного показателя фиксируются на протяжении трех месяцев подряд.

За продолжение военных действий выступают треть опрошенных 31%, как и двумя месяцами ранее.

Представление об успешности войны значимо не меняется с осени прошлого года. Большинство опрошенных считают, что война продвигается успешно е 69%, а 17% респондентов говорят об обратном.

Большинство участвующих в опросе обеспокоены тем, что в последние месяцы гражданские аэропорты в европейской части России все чаще вынуждены прерывать свою работу из-за атак украинских беспилотников е 76%.

Не вызывают беспокойства происходящие события у четверти опрошенных (23%).

Ответственность за проблемы в работе аэропортов опрошенные возлагают главным образом на украинскую сторону е 56%.

Каждый пятый говорит, что ответственность за происходящее лежит на федеральных властях, которые излишне перестраховываются, а каждый десятый считает, что виновата администрация аэропортов, которые не могут грамотно наладить работу в условиях ограничений.

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