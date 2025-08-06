logo

BTC/USD

114206

ETH/USD

3638.89

USD/UAH

41.68

EUR/UAH

48.09

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне хотят войны или переговоров: новые результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне хотят войны или переговоров: новые результаты опроса

Большинство жителей России за войну с Украиной, считают ее успешной, но хотят переговоров

6 августа 2025, 10:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Поддержка продолжения войны против Украины среди жителей России остается на максимальных уровнях. Две трети хотят переговоров на своих условиях. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные независимого "Левада-центра".

Россияне хотят войны или переговоров: новые результаты опроса

Российские войска. Фото: из открытых источников

В июле 2025 года уровень поддержки войны поднялся до 78% по сравнению с 74% в июне. Доля противников войны осталась на уровне 16%.

По-прежнему две трети жителей России (63%) придерживаются мнения, что в данный момент следует переходить к мирным переговорам, а не затягивать военные действия. Максимальные значения данного показателя фиксируются на протяжении трех месяцев подряд.

За продолжение военных действий выступают треть опрошенных 31%, как и двумя месяцами ранее.

Представление об успешности войны значимо не меняется с осени прошлого года. Большинство опрошенных считают, что война продвигается успешно е 69%, а 17% респондентов говорят об обратном.

Большинство участвующих в опросе обеспокоены тем, что в последние месяцы гражданские аэропорты в европейской части России все чаще вынуждены прерывать свою работу из-за атак украинских беспилотников е 76%.

Не вызывают беспокойства происходящие события у четверти опрошенных (23%).

Ответственность за проблемы в работе аэропортов опрошенные возлагают главным образом на украинскую сторону е 56%.

Каждый пятый говорит, что ответственность за происходящее лежит на федеральных властях, которые излишне перестраховываются, а каждый десятый считает, что виновата администрация аэропортов, которые не могут грамотно наладить работу в условиях ограничений.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Кремля Владимир Путин сознательно загнал себя в тупик, в котором мир без достигнутых военных целей, не выглядит как победа в глазах его армии и подавляющего большинства россиян. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.levada.ru/2025/08/05/konflikt-s-ukrainoj-v-iyule-2025-goda-klyuchevye-sobytiya-vnimanie-podderzhka-otnoshenie-k-peregovoram-mnenie-ob-uspeshnosti-spetsoperatsii-obespokoennost-problemami-v-rabote-aeroportov/
Теги:

Новости

Все новости