Россияне готовятся к опасным действиям на ЗАЭС: Андрющенко сообщил о замысле окупантов

Россия готовится к прокладке высоковольтной линии из Ростовской области в направлении Энергодара, расположенного на временно оккупированной части Запорожской области. Об этом в эфире 24 канала сообщил Петр Андрющенко, руководитель "Центра изучения оккупации". По его словам, таким образом, Россия планирует полностью эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Этот проект не слишком сложный, поэтому уже через 4-6 недель оккупанты смогут подключить линию к ЗАЭС. Россия пытается таким образом воровать украинскую электроэнергию для обеспечения промышленности на временно оккупированных территориях, таких как Мариуполь и Бердянск.

Причина такой политики – недостаток собственных энергетических ресурсов в России. Дополнительные поставки электричества и удешевление энергетических затрат для врага в сложившейся ситуации станут важными.

"Российская экономика находится в упадке. Им будет тяжело, если мы выстоим в 2025 году. Энергетика — это часть экономики. Контролируя ЗАЭС, они еще не получают всех доходов, которые могли бы. Оккупанты активно развивают инфраструктуру у границы с Украиной, в частности на Ростовском порте, где выросла нагрузка. Все это требует дополнительной электроэнергии", — объяснил Андрющенко.

Неоднократно оккупационные войска предпринимали провокации на территории ЗАЭС, ставя под угрозу безопасность Украины и ее партнеров. Одним из таких случаев был обстрел ЗАЭС в конце осени 2024 года, что привело к критической ситуации, когда станция оказалась на грани блекаута.

Портал "Комментарии" уже писал, что оборудование иностранного производства, установленное в украинский период на Запорожской АЭС, будет заменено российским. Об этом заявил в интервью пропагандистскому информагентству ТАСС назначенный оккупантами директор ЗАЭС Юрий Черничук.