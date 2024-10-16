Россияне готовят новое наступление на очередном участке фронта

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW) российские оккупанты ведут підготовку к новым наступательным дейтвиям на южном участке фронта.

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Российские войска провели наземные атаки на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки и Новоданиловки 14 и 15 октября. Сообщается, что подразделения российской 4-й военной базы действуют в районе Каменского (северо-западнее Работино), а подразделения 1141-го артиллерийского полка действуют в районе Вербового.

Представитель украинской группы войск "Хортица" полковник Владислав Волошин сообщил 15 октября, что российские войска проводят регулярные ракетные и беспилотные удары, контрбатарейный огонь и наступательные действия на юге Украины, но не накапливают силы для крупномасштабных наступательных операций в этом районе.

Волошин заявил, что наибольшая активность российских войск на юге Украины наблюдается в районе между Великой Новоселкой и Приютным, а также в районе Орехова и Гуляйполя. Волошин заявил, что российские войска перебрасывают личный состав на передовые позиции и готовятся к наступлению в районе Работино, но не перебрасывают в этот район подразделения с других участков фронта.

Российские войска, как сообщается, недавно продвинулись на острова в дельте реки Днепр, но подтвержденных изменений линии фронта на Херсонском направлении 15 октября не было. Генеральный штаб ВСУ сообщил 14 и 15 октября, что российские войска провели наступление на днепровском направлении, вероятно, имея в виду левый берег Херсонской области и острова в дельте реки Днепр.

Российские источники, включая сенатора от оккупационной партии Херсонской области Константина Басюка, утверждали, что российские войска вытеснили украинские войска с островов в дельте реки Днепр. Однако ISW не видел подтверждения того, что российские войска продвинулись на острова Большой Потемкин и Круглик. Волошин заявил, что российские войска пытаются взять под контроль острова в устье реки Днепр, перебрасывают личный состав в этот район и могут вскоре усилить наступательные операции.

Сообщается, что подразделения российского отряда БАРС-33 (резерв российской боевой армии) действуют на Херсонском направлении, а подразделения 80-й арктической мотострелковой бригады действуют на островах дельты реки Днепр.

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