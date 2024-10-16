Оккупанты имеют продвижение на Донетчине: насколько изменилась линия фронта

Российские силы продолжили ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области 15 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Сообщается, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 14 и 15 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что враг недавно продвинулся в юго-восточную часть Колесниковки. Пропагандистские военкоры утверждают, что оккупанты перекрыли дорогу Купянск-Боровская в районе Кругляковки и продвинулись на один километр от балки Журавка в сторону Макеевки и на 1,4 километра в сторону Тернов. Однако ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

Российские войска продолжили наступательные операции к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и в районе Часового Яра 15 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Также окупанты недавно продвинулись около Торецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 15 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, указывают на то, что вражеская армия недавно продвинулась к западу от Нью-Йорка (к югу от Торецка). Пропагандисты утверждают, что оккупанты также продвинулись в Торецке, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению. Глава так называемой "донецкой народной республики" ("ДНР") денис пушилин заявил, что российские войска захватили более 2/3 Торецка, но ISW обнаружил только визуальное подтверждение или российские заявления, которые предполагают, что российские войска захватили 42 процента населенного пункта.

Кроме того, оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска 14 и 15 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что враг недавно продвинулся в западном Красном Яре. Пропагандисты утверждали, что оккупанты, действующие к юго-востоку от Покровска, вошли на Селидовский завод железобетонных изделий на самой восточной окраине Селидово и продвинулись до окраин Лысовки и на 800 метров около Цукурино. ISW не обнаружил визуальных доказательств этих заявлений.

Российские источники утверждают, что оккупанты также имеют продвижение в районе границы Донецкой и Запорожской областей 14 и 15 октября, но ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления. Российские блогеры утверждают, что враг продвинулся в полях к северу от Новодонецкого (к юго-востоку от Великой Новоселки) и к северу от Левадного.

Российские войска, как сообщается, недавно продвинулись на острова в дельте реки Днепр, но подтвержденных изменений линии фронта на Херсонском направлении 15 октября не было.