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Россияне готовят «банзай-наступление» на Харьков: Чего хотят достичь

Российские захватчики готовят так называемое «банзай-наступление» на Харьков, об этом в эфире Radio NV сообщил эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, оно попьет крови украинским защитникам

сегодня, 16:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики планируют накопить 70 тысяч военных, чтобы начать наступление на украинский Харьков, заявил Иван Киричевский.

Россияне готовят «банзай-наступление» на Харьков: Чего хотят достичь

Харьков

По его словам, такого количества военных явно недостаточно для того, чтобы захватить город и понесут большие потери. Тем не менее, добавил эксперт, таким наступлением они будут отвлекать Силы обороны.

"Именно поэтому "банзай-наступление",
— сказал Киричевский и добавил, что речь будет идти о самоубийственном броске окупантов, который все же попьет крови украинским защитникам.

Кроме того, эксперт отметил, что со стороны российских захватчиков война в Украине начала переходить в политическую фазу. То есть, добавил аналитик, это означает, что политика наконец-то начинает доминировать над любыми военными соображениями.

При этом Киричевский добавил, что в Украине также появляются определенные политические элементы. По его словам, Украина стремится максимально привлечь внимание западных партнеров, чтобы они не чувствовали себя расслабленно. При этом Киев хочет максимально улучшить свои позиции, чтобы выйти на лучшие для себя условия во время переговоров, которые могут состояться в 2025 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин продолжает носиться с мнением о захвате Харькова. Пока оккупанты для этого не имеют достаточно ни сил, ни средств, поэтому планомерно уничтожают город ракетами. Местные депутаты говорят, что таким образом диктатор хочет, чтобы жители Харькова уехали из города. Таким образом, там будет создана серая зона.

Кроме того, по информации американских аналитиков, российское военное командование формирует Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа по операциям на Белгородско-Харьковском оперативном направлении. Однако у армии РФ нет достаточно сил для захвата таких областных центров, как Харьков или Сумы.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/banzay-nastup-rf-na-harkiv-bude-samovbivchim-ale-pop-ye-krovi-zsu-kirichevskiy-novini-ukrajini-50415957.html
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