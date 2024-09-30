Россияне формируют двойное кольцо окружения: времени на выход из города мало

Ситуация в Угледаре очень сложная, сообщает военкор Богдан Мирошников. По его словам, военным не удалось остановить продвижение врага на флангах, бои продолжаются в центре города.

Угледар

Кроме того, рассказывает эксперт, оккупанты продолжают движение с Пречистовки и Водяного на Богоявленку, до которой по кратчайшему расстоянию — 1,2 км.

"Сейчас логистика в городе держится на одной простреливаемой грунтовой дороге. Похоже, что враг хочет не только выскочить на Богоявленку, но еще сужает фланги у самого Угледара. То есть оккупанты формируют двойное кольцо окружения. Чтобы избежать катастрофы, времени остается мало", — отметил Мирошников.

Также он рассказал, что россияне грезят "угледарским котлом". Впрочем, по его словам, хоть ситуация в городе очень сложная, но до котла еще далеко.

При этом Мирошников подчеркнул, что расстояние до Богоявления позволяет оккупантам выставлять расчеты ПТРК и работать как минометами, так и дронами, поэтому логистика минимальна, а выходить в случае чего придется с боем.

"Есть грунтовки, которые сейчас используются. Их сложность в том, что они проходят очень близко к первой и третьей "Южнодонбасских" шахтах. Территория которых сейчас либо увлечена, либо очень близка к этому", — отметил Мирошников.

По его словам, военные в Угледаре совершают настоящее чудо. Сколько еще продержится город, говорит эксперт, никто не знает и добавляет, что все зависит от флангов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские кафиры получили приказ любой ценой взять Угледар. Оккупацию этого города диктатору Путину хотят подарить на день рождения.



