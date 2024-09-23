Россияне достигли всех поставленных целей и готовы к захвату ключевого города

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Ткачик Олеся
На Покровском и Торецком направлениях ситуация продолжает ухудшаться, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, российские захватчики заканчивают реализацию плана по вытеснению Сил обороны с плацдарма на реке Волча на участке между селами Горняк и Кураховка.
Оккупанты
На данный момент, говорит эксперт, передовые подразделения ВСУ еще содержат Желание Второе и восточную часть села Зоряное, впрочем, добавляет, что так будет недолго.
В целом, говорит он, на Покровском и Торецком направлениях российские захватчики в течение последних недель смогли почти полностью решить поставленные перед собой ближайшие задачи. То есть, говорит Машовец, враг почти ликвидировал украинский плацдарм на речке Волча. Кроме того, передовые подразделения россиян прорваться в центральную часть города Торецка со стороны села Северное.
По его словам, после ликвидации нашего плацдарма восточнее рубежа Горняк — Кураховка, российское командование, вероятно, намерено "вплотную заняться" городом Селидово.
Машовец говорит, что такая ситуация сложилась потому, что противнику удалось достичь по обоим этим направлениям (Покровское и Торецкое) решающего преимущества в силах и средствах.
Кроме того, добавил эксперт, есть вопросы уровня эффективности управления на всех уровнях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сложная ситуация наблюдается и на Угледарском направлении.
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