Россияне достигли всех поставленных целей и готовы к захвату ключевого города

На Покровском и Торецком направлениях ситуация продолжает ухудшаться, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, российские захватчики заканчивают реализацию плана по вытеснению Сил обороны с плацдарма на реке Волча на участке между селами Горняк и Кураховка.

Оккупанты

На данный момент, говорит эксперт, передовые подразделения ВСУ еще содержат Желание Второе и восточную часть села Зоряное, впрочем, добавляет, что так будет недолго.

"Скорее всего, ВСУ, в ближайшее время отойдут за реку Волча, и еще очень "большой вопрос" — смогут ли они удержаться по рубежу Горняк — Кураховка, потому что развитие ситуации, этому отнюдь не способствует, так же, как и оборона г.Селидово резко усложнилось", добавил Машовец.

В целом, говорит он, на Покровском и Торецком направлениях российские захватчики в течение последних недель смогли почти полностью решить поставленные перед собой ближайшие задачи. То есть, говорит Машовец, враг почти ликвидировал украинский плацдарм на речке Волча. Кроме того, передовые подразделения россиян прорваться в центральную часть города Торецка со стороны села Северное.

"А главное, в районе Гродовки противник сумел прорваться ЗА реку Журавка, причем, на достаточно широком участке – вплоть до Николаевки, и таким образом, фактически нивелировал саму возможность ВСУ воспользоваться "шансом" по стабилизации ситуации, собственно, на Покровском направлении, опираясь на позиции по барьерному рубежу рек Журавка и Казенный Торец. Тем более что противник постепенно расширяет свое вклинение в районе Новогродовки", — отмечает Машовец.

По его словам, после ликвидации нашего плацдарма восточнее рубежа Горняк — Кураховка, российское командование, вероятно, намерено "вплотную заняться" городом Селидово.

Машовец говорит, что такая ситуация сложилась потому, что противнику удалось достичь по обоим этим направлениям (Покровское и Торецкое) решающего преимущества в силах и средствах.

"Преимущество противника в численности личного состава можно было бы компенсировать (конечно, до определенного предела), имей ВСУ по этим направлениям технологическое преимущество в средствах поражения, разведки, связи, транспорте и т.д., а также значительно более высокий уровень боевой выучки своих войск", — добавил эксперт.

Кроме того, добавил эксперт, есть вопросы уровня эффективности управления на всех уровнях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сложная ситуация наблюдается и на Угледарском направлении.



