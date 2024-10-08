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Россияне дошли до важной шахты в Торецке

В бригаде "Лют" говорят, что ситуация в городе очень динамичная.

сегодня, 22:10
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Лиля Воробьева

Силы российской армии зашли в город Торецк, который находится в Бахмутском районе Донецкой области, и смогли дойти до шахты "Центральная".

Россияне дошли до важной шахты в Торецке

Бои за Торецк (фото из открытых источников)

Об этом сообщил спикер Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лют" Артем Джепко в эфире Радио Свобода. "Русские военные в городе, здесь бессмысленно говорить другое, это действительно так. Они зашли по улице Центральной и дошли до шахты", — признал Джепко.

По его словам, ситуация в Торецке очень динамичная и постоянно меняется. "Бывало даже такое, что в многоквартирном доме на первом этаже мы работаем, а на втором — россияне, и мы пытаемся их выбить. Поэтому трудно говорить… не потому, что я не хочу сказать, а потому, что ситуация действительно достаточно динамичная. Сейчас это могут быть какие-нибудь два-три многоквартирных дома, которые они могут занять, а через час их уже там нет, потому что мы их выбили", — пояснил он.

Спикер также отметил, что оккупация города может поставить под удар Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому украинские военные пытаются не допустить этого сценария.

"Константиновка будет простреливаться, Дружковка, Краматорск, Славянск. То есть силы РФ будут готовить и по этим городам. Мы это прекрасно понимаем и прилагаем усилия для того, чтобы этого не произошло", — подытожил Джепко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Силы обороны могут выйти из Торецка. Ситуация в боях за Торецка может сложиться так, что украинским силам придется отступать, заявил военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Радио NV. Он отметил, что уличные бои в городе могут затянуться, поскольку каждый дом используется как своеобразная крепость. Гетман охарактеризовал Торецк как "серую зону", где украинские военные преимущественно ведут контрудары, пытаясь вернуть утраченные огневые позиции.





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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-liut-sytuatsia-v-toretsku/33151316.html
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