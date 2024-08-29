Россияне быстро продвигаются под Покровском: почему им удается наступление

Российские захватчики быстро продвигаются на Покровском направлении, поскольку им в этом способствует рельеф местности, отметил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Оккупанты

По его словам, совсем другая ситуация на Торецком направлении и в районе Часового Яра. В частности, говорит эксперт, там рельеф местности помогает Силам обороны, хотя враг оказывает давление на позиции ВСУ с такой же силой, что и на Покровском направлении.

При этом Гетьман подчеркнул, что Покровское направление составляет всего 5% всей линии фронта. При этом, отмечает эксперт, именно там происходит от трети до половины всех боевых столкновений.

"Поэтому есть смысл отходить ближе к Покровску. Как говорит местная военно-гражданская администрация, там построены мощные фортификации. Скорее всего, надо там пытаться держать оборону и не пускать врага в Покровск и дальше", — считает Гетьман.

Кроме того, он добавил, что российские захватчики продвигаются на Покровском направлении со скоростью 1 километр в несколько дней.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении сложилась для украинских военных критическая ситуация, там враг имеет успех и продвигается вперед в город. Сейчас он находится на подступах к Покровску. При этом военные эксперты и народные депутаты обращают внимание, что отдельные подразделения просто оставляют свои позиции без боя и отступают. Среди причин таких действий называют и то, что среди военных на Донецком направлении якобы распространено мнение о том, что между властями Украины и РФ есть тайная договоренность о сдаче оккупантам всей Донецкой области, поэтому военные за нее и не борются.



