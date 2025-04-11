Россияне больше не могут наступать: сенсационные подробности от западного аналитика

Сейчас одновременно происходят два процесса, которые на первый взгляд кажутся противоречащими друг другу, считает военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен.

Война в Украине

По его словам, с одной стороны, начались переговоры между РФ и США, Дональд Трамп сделал несколько шагов навстречу русским, и кажется, что американская военная поддержка Украины постепенно уменьшается. Из-за этого, добавил эксперт, диктатор Владимир Путин сейчас выглядит более уверенным в себе и своем успехе, чем ранее.

С другой стороны, добавляет Нильсен, на поле боя российские успехи становятся все скромнее — темпы их продвижения снижаются каждый месяц после пика в ноябре прошлого года, и, похоже, Украине удалось стабилизировать линию фронта.

"Такая ситуация не устраивает русских — они предполагают, что находятся в сильной стратегической позиции, и, в их миропонимании, это должно отображаться и в продвижении на фронте", — отметил эксперт.

По его мнению, первой проблемой для русских является истощение их армии. Он добавил, что это уже далеко не та армия, которая начинала масштабное наступление осенью 2023 года: механизированные атаки становятся все более редкими, на штурмы все чаще идет не прикрытая броней пехота. Собрать ударную группировку для попытки маневренного прорыва в условиях столь сильного истощения боевых машин становится для русских все более сложной задачей.

"Другой проблемой является удлинение линии фронта. Русские сами начали разрушать свое преимущество, атаковав в районе Волчанска, а затем Украина сама атаковала в Курской области, расширив линию фронта еще больше. В такой ситуации российские силы все больше распыляются по фронтам, что делает создание ударной группировки на ключевом направлении еще более сложной задачей", — подчеркнул Нильсен.

Третий фактор, играющий на стороне Украины, — дроны, которые на текущем уровне развития технологий сдвигают баланс сил в сторону обороняющегося.

Таким образом, считает эксперт, пока задача восстановления наступательного импульса выглядит для русских крайне сложной, и есть сомнения в том, насколько успешным такие попытки смогут быть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты якобы планируют ворваться в Днепропетровскую область.



