Россияне больше не могут наступать: сенсационные подробности от западного аналитика

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Сейчас одновременно происходят два процесса, которые на первый взгляд кажутся противоречащими друг другу, считает военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен.
Война в Украине
По его словам, с одной стороны, начались переговоры между РФ и США, Дональд Трамп сделал несколько шагов навстречу русским, и кажется, что американская военная поддержка Украины постепенно уменьшается. Из-за этого, добавил эксперт, диктатор Владимир Путин сейчас выглядит более уверенным в себе и своем успехе, чем ранее.
С другой стороны, добавляет Нильсен, на поле боя российские успехи становятся все скромнее — темпы их продвижения снижаются каждый месяц после пика в ноябре прошлого года, и, похоже, Украине удалось стабилизировать линию фронта.
По его мнению, первой проблемой для русских является истощение их армии. Он добавил, что это уже далеко не та армия, которая начинала масштабное наступление осенью 2023 года: механизированные атаки становятся все более редкими, на штурмы все чаще идет не прикрытая броней пехота. Собрать ударную группировку для попытки маневренного прорыва в условиях столь сильного истощения боевых машин становится для русских все более сложной задачей.
Третий фактор, играющий на стороне Украины, — дроны, которые на текущем уровне развития технологий сдвигают баланс сил в сторону обороняющегося.
Таким образом, считает эксперт, пока задача восстановления наступательного импульса выглядит для русских крайне сложной, и есть сомнения в том, насколько успешным такие попытки смогут быть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты якобы планируют ворваться в Днепропетровскую область.
Новости