Россияне бегут из Мариуполя, прихватив в грузовиках украинское зерно

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенка.
Фото с Телеграмм Петра Андрющенка
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Кроме того, по словам чиновника, в очереди – немало автомобилей, похищенных на оккупированных территориях Донбасса и Запорожья.
Заметим, в последнее время в Мариуполе "горячо" там раздаются взрывы. Украинские военные выгоняют оттуда окупантов, нанося удары по базам и составам российских военных. Накануне советник городского головы Мариуполя заявил, что после "хлопка" оккупанты активизировали строительство оборонительных укреплений вокруг города.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – куда совершали атаку беспилотники по Москве (Карта) . Появилась карта, указывающая, что большинство беспилотников, атаковавших Москву, были рядом с резиденцией Путина.
Напомним, "Комментарии" писали, — Атака дронов по Москве: в России заявили о новой реальности. После атаки беспилотников по Москве депутат РФ заявил, что для России начинается "новая реальность, которую необходимо осознать".
Читайте также на сайте "Комментарии", — Что происходит между Ираном и Талибаном: быть большой войне и какую позицию займет Россия, — эксперт В эти выходные, на границе Афганистана и Ирана произошла вооруженная стычка. В которой погибли двое иранских силовиков и пограничник Талибана.
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