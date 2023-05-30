Россияне бегут из Мариуполя, прихватив в грузовиках украинское зерно

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенка.



Фото с Телеграмм Петра Андрющенка

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"Многокилометровая пробка на границе Украины с Россией в районе Новоазовска. Грузовики, преимущественно забирающие наше зерно, украдены россиянами", — написал он.

Кроме того, по словам чиновника, в очереди – немало автомобилей, похищенных на оккупированных территориях Донбасса и Запорожья.

"Да огромная куча легковых автомобилей из оккупированных частей Запорожья и Донетчины. Прямое следствие Приазовского хлопка в конце недели", — добавил Андрющенко.

Заметим, в последнее время в Мариуполе "горячо" там раздаются взрывы. Украинские военные выгоняют оттуда окупантов, нанося удары по базам и составам российских военных. Накануне советник городского головы Мариуполя заявил, что после "хлопка" оккупанты активизировали строительство оборонительных укреплений вокруг города.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – куда совершали атаку беспилотники по Москве (Карта) . Появилась карта, указывающая, что большинство беспилотников, атаковавших Москву, были рядом с резиденцией Путина.

Напомним, "Комментарии" писали, — Атака дронов по Москве: в России заявили о новой реальности. После атаки беспилотников по Москве депутат РФ заявил, что для России начинается "новая реальность, которую необходимо осознать".

Читайте также на сайте "Комментарии", — Что происходит между Ираном и Талибаном: быть большой войне и какую позицию займет Россия, — эксперт В эти выходные, на границе Афганистана и Ирана произошла вооруженная стычка. В которой погибли двое иранских силовиков и пограничник Талибана.