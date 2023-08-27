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Россияне атакуют ВСУ и пытаются устроить "котел": назвали направление

Россияне пытаются взять подразделения ВСУ в полукольцо

сегодня, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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В результате того как населенный пункт Урожайное, что в Донецкой области оказался под контролем ВСУ, другой населенный пункт — Старомайорское захватчикам теперь не взять штурмом.

Россияне атакуют ВСУ и пытаются устроить "котел": назвали направление

ВСУ отражают атаки окупантов РФ (фото из открытых источников)

Об этом журналистам Главреду сообщил один из заместителей командира батальона "Арей" УГА Сергей Жеребило.


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"Впрочем, определенные действия такого характера они продолжают, штурмуя не само Старомайорское, а с правого фланга от него — вблизи населенного пункта Приютное", — объясняет военный.

Офицер отмечает, что в Донецкой области захватчики уже теперь прилагают многочисленные усилия, активно и вместе штурмуют, чтобы окружить части Вооруженных сил Украины в полукольцо.

"Если бы Урожайное было под контролем россиян, и им удалось еще и зайти с правого фланга, взяв нас в "котел", нам было бы достаточно сложно. Но все эти попытки россиян мы отбили. Сейчас они тоже пытаются активно атаковать с участка между Старомайорским и Приютным, но ВСУ их там сдерживают", – уточнил украинский военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ назвали два города, в которые россияне перебросили около 100 тысяч солдат . Российские силы усиливают свое давление на востоке Украины. По словам руководителя прессслужбы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, россияне перебросили более 110 тысяч российских солдат в направлении Купянска и Лимана. Об этом сообщает Евлаш в эфире общенационального марафона.

Илья Евлаш указал, что россияне активно действуют на Лимано-Купянском направлении. За последние сутки россияне совершили более 600 обстрелов украинских позиций и нанесли 15 авиаударов.
Руководитель прессслужбы Восточной группировки указал, что российские силы по всему направлению перебросили значительное количество войск.



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