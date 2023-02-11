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Россияне атаковали сразу две украинские ТЭС

В результате ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено

сегодня, 14:50 comments1436
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты за прошедшие сутки по два раза атаковали две тепловые электростанции компании ДТЭК. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный Telegram-канал ДТЭК. Отмечается, что пострадавших в результате обстрелов нет. 

Россияне атаковали сразу две украинские ТЭС

ТЭС ДТЭК. Фото: УНИАН

"Вчера вечером от российских обстрелов снова пострадали две станции ДТЭК Энерго, которые уже подвергались атакам в тот день. В результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено", — информируют в ДТЭК.


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С начала энергетического террора страна-агрессор уже 28 раз атаковала ТЭС ДТЭК.                                                                                                            

Отметим, россияне снова применили свою тактику, когда запустили на украинские города иранские беспилотники, а затем массирвоанно ударили ракетами. Так, в ночь на 10 февраля российские оккупанты атаковали десятками иранских дронов-камикадзе. А около 4 утра Россия ударила по ряду городов Украины ракетами. Спустя некоторое время ракетная атака врага повторилась.

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Источник: https://t.me/dtek_ua/273
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