Россияне атаковали сразу две украинские ТЭС

Российские оккупанты за прошедшие сутки по два раза атаковали две тепловые электростанции компании ДТЭК. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный Telegram-канал ДТЭК. Отмечается, что пострадавших в результате обстрелов нет.

ТЭС ДТЭК. Фото: УНИАН

"Вчера вечером от российских обстрелов снова пострадали две станции ДТЭК Энерго, которые уже подвергались атакам в тот день. В результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено", — информируют в ДТЭК.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

С начала энергетического террора страна-агрессор уже 28 раз атаковала ТЭС ДТЭК.

Отметим, россияне снова применили свою тактику, когда запустили на украинские города иранские беспилотники, а затем массирвоанно ударили ракетами. Так, в ночь на 10 февраля российские оккупанты атаковали десятками иранских дронов-камикадзе. А около 4 утра Россия ударила по ряду городов Украины ракетами. Спустя некоторое время ракетная атака врага повторилась.

Читайте также на портале "Комментарии" — больше всего вероятность, что ВСУ пойдут в контрнаступление на южном направлении, попытавшись пробить сухопутный коридор россиян в аннексированный Крым. ВСУ могут пойти на прорыв на юге с целью деоккупировать Мелитополь Запорожской области. Об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – какие сектора экономики больше всего нуждаются в инвестициях – правильно ли делает акценты власть.



