logo

BTC/USD

116772

ETH/USD

4168.5

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне атаковали маршрутку под Херсоном: что известно о погибших и раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне атаковали маршрутку под Херсоном: что известно о погибших и раненых

Подтверждена гибель минимум двоих людей

9 августа 2025, 10:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

9 августа около 08:30 в пригороде Херсона российские войска атаковали беспилотником маршрутный автобус, в результате чего погибли два человека, ещё шесть получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

Россияне атаковали маршрутку под Херсоном: что известно о погибших и раненых

Россияне атаковали маршрутку под Херсоном. Фото: Херсонская областная прокуратура

По данным следствия, российский дрон попал в общественный транспорт, который двигался в пригороде Херсона. Все пострадавшие находились внутри автобуса.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).                                                            

Прокуроры и следователи полиции продолжают фиксировать и документировать последствия атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия утром 9 августа нанесла ракетный удар по Днепру. В городе зафиксированы разрушения, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Также издание "Комментарии" сообщало – после попытки российских захватчиков уничтожить мост, который соединяет Корабел с Херсоном, появилась информация, что россияне готовят попытку высадки в микрорайоне. Впрочем, чтобы захватчики могли подойти туда, они должны преодолеть несколько водных проливов и островов. ВСУ отрабатывают по всем штурмовым и форсировочным группам противника. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Россияне атаковали маршрутку под Херсоном: что известно о погибших и раненых - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/phogovua/7264
Теги:

Новости

Все новости