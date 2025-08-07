Готовит ли РФ высадку десанта в Херсоне: в ВСУ отреагировали

После попытки российских захватчиков уничтожить мост, который соединяет Корабел с Херсоном, появилась информация, что россияне готовят попытку высадки в микрорайоне. Впрочем, чтобы захватчики могли подойти туда, они должны преодолеть несколько водных проливов и островов. ВСУ отрабатывают по всем штурмовым и форсировочным группам противника. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что с военной точки зрения на данный момент сценарий высадки россиян в микрорайоне Остров (Корабел) выглядит как "очень сомнительным". Ведь для этого захватчикам нужно преодолеть несколько водных проливов, продвинуться на нескольких островах, а это, говорит Волошин, крайне сложная задача.

"Силы обороны отрабатывают по всем штурмовым и форсировочным группам, которые противник пытается запустить на наш берег. Чтобы от одного берега до другого враг доплыл, необходимо время. За это время можно обнаружить все штурмовые группы врага. Озвучивать этот сценарий сейчас – это как рассказывать разные сценарии про какие-то малореальные события пока что", – заявил спикер Сил обороны юга.

Прокомментировал Волошин и варианты с тем, что враг может десантироваться с воздуха. Он объясняет, что, например, вертолет должен подлететь к украинским позициям, где его увидят Силы обороны и могут уничтожить.

"Сейчас у нас есть подразделения, которые проводят антидесантные действия. Мы ожидаем, что враг будет пытаться форсировать, мы готовы к разным событиям таким, к разным сценариям", — отметил спикер.

При этом спикер отметил, что первым сигналом о том, что враг что-то задумал должны быть сообщения от украинской разведки, но их пока нет, а все потому что у противника недостаточно сил и средств для массированных штурмовых действий на этом направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска приступили к новой волне наступательных действий, пытаясь усилить давление на Херсон. Вооруженные силы РФ систематически обстреливают город, сосредотачивая особое внимание на мосту через реку Кошева, соединяющую основную часть Херсона с районом Корабел. Как сообщает CNN, оккупанты намерены изолировать этот район от остального города.



