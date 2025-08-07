Готовит ли РФ высадку десанта в Херсоне: в ВСУ отреагировали

Рубрики
Кравцев Сергей
После попытки российских захватчиков уничтожить мост, который соединяет Корабел с Херсоном, появилась информация, что россияне готовят попытку высадки в микрорайоне. Впрочем, чтобы захватчики могли подойти туда, они должны преодолеть несколько водных проливов и островов. ВСУ отрабатывают по всем штурмовым и форсировочным группам противника. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что с военной точки зрения на данный момент сценарий высадки россиян в микрорайоне Остров (Корабел) выглядит как "очень сомнительным". Ведь для этого захватчикам нужно преодолеть несколько водных проливов, продвинуться на нескольких островах, а это, говорит Волошин, крайне сложная задача.
Прокомментировал Волошин и варианты с тем, что враг может десантироваться с воздуха. Он объясняет, что, например, вертолет должен подлететь к украинским позициям, где его увидят Силы обороны и могут уничтожить.
При этом спикер отметил, что первым сигналом о том, что враг что-то задумал должны быть сообщения от украинской разведки, но их пока нет, а все потому что у противника недостаточно сил и средств для массированных штурмовых действий на этом направлении.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска приступили к новой волне наступательных действий, пытаясь усилить давление на Херсон. Вооруженные силы РФ систематически обстреливают город, сосредотачивая особое внимание на мосту через реку Кошева, соединяющую основную часть Херсона с районом Корабел. Как сообщает CNN, оккупанты намерены изолировать этот район от остального города.