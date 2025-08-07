Херсону на грани повторной оккупации: на Западе предупредили о плане Кремля

Российские войска приступили к новой волне наступательных действий, пытаясь усилить давление на Херсон. Вооруженные силы РФ систематически обстреливают город, сосредотачивая особое внимание на мосту через реку Кошева, соединяющую основную часть Херсона с районом Корабел. Как сообщает CNN, оккупанты намерены изолировать этот район от остального города.

Фото: 24 Канал

Также появилась информация о возможном применении дронов большой дальности для ударов по главной трассе, ведущей в Херсон с севера. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к более масштабному наступлению на левобережье, в частности в направлении равнинной местности, что потенциально может стать плацдармом для высадки десанта.

Контроль над Херсоном и Херсонской областью по-прежнему остается одним из главных военных приоритетов Владимира Путина, отмечают журналисты CNN.

Параллельно с обстрелами инфраструктуры российские дроны терроризируют мирное население. По данным CNN, операторы беспилотников преследуют гражданских, снимают атаки на видео и публикуют эти кадры в своих телеграмм-каналах. Число жертв таких атак исчисляется десятками.

2 августа глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об авиаударах управляемыми бомбами по микрорайону Корабел. Из-за поврежденной инфраструктуры район остался без газоснабжения, а власти призвали жителей эвакуироваться из-за ухудшения логистики и повышенного риска новых ударов.

