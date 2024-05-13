Россияне анонсировали "курортный сезон" на Азовском море: Федоров объяснил циничную цель Путина

Российские оккупанты заявили, что на Азовском море начался "курортный сезон". Глава Запорожской ОВА Иван Федоров объяснил, как россияне хотят использовать гражданских в войне в Украине.



Россияне хотят прикрываться гражданскими вблизи Азовского моря. Фото из открытых источников

Иван Федоров в эфире телемарафона прокомментировал заявления российских оккупантов об анонсе "курортного сезона" на временно оккупированных украинских территориях.

"Ни один курортный сезон не идет. Это они делают для того, чтобы использовать свою стандартную практику живого щита", — сказал Федоров.

Глава Запорожской ОВА напомнил, что россияне продолжают практиковать и располагают свои военные базы в живых кварталах, детсадах, больницах и школах, чтобы прикрываться гражданскими.

По словам Ивана Федорова, россияне уже разместили свои военные силы, склады, тренировочные базы, военную технику и боеприпасы на побережье Азовского моря и Молочного лимана.

"Именно поэтому враг будет пытаться завозить принудительно туда отдыхающих как бы через профсоюзы, которые будут делать такой живой щит для их военных баз", — подчеркнул Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне смогли прорваться дальше в Украине и захватить новые украинские территории, в том числе оккупировали три населенных пункта в Харьковской области.

Также "Комментарии" писали об опросе среди украинских беженцев, который показал, верят ли они в то, что Украина победит в войне против России. Оказалось, что значительное количество украинских беженцев окончание войны видит в пользу Украины. Однако 6% беженцев из Украины считают, что победу в войне одержит Россия.