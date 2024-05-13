Россияне анонсировали "курортный сезон" на Азовском море: Федоров объяснил циничную цель Путина

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Slava Kot
Российские оккупанты заявили, что на Азовском море начался "курортный сезон". Глава Запорожской ОВА Иван Федоров объяснил, как россияне хотят использовать гражданских в войне в Украине.
Россияне хотят прикрываться гражданскими вблизи Азовского моря. Фото из открытых источников
Иван Федоров в эфире телемарафона прокомментировал заявления российских оккупантов об анонсе "курортного сезона" на временно оккупированных украинских территориях.
Глава Запорожской ОВА напомнил, что россияне продолжают практиковать и располагают свои военные базы в живых кварталах, детсадах, больницах и школах, чтобы прикрываться гражданскими.
По словам Ивана Федорова, россияне уже разместили свои военные силы, склады, тренировочные базы, военную технику и боеприпасы на побережье Азовского моря и Молочного лимана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне смогли прорваться дальше в Украине и захватить новые украинские территории, в том числе оккупировали три населенных пункта в Харьковской области.
Также "Комментарии" писали об опросе среди украинских беженцев, который показал, верят ли они в то, что Украина победит в войне против России. Оказалось, что значительное количество украинских беженцев окончание войны видит в пользу Украины. Однако 6% беженцев из Украины считают, что победу в войне одержит Россия.
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