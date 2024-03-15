Россияне активно готовятся изменять ситуацию в свою пользу. Что об этом свидетельствует

Под авиационными ударами и артиллерийским огнем захватчиков находятся все области вдоль границы с РФ и временно оккупированными территориями, отметила Анна Маляр.

Анна Маляр

По ее информации, на северной границе враг сохраняет военное присутствие, совершает диверсии, чтобы не допустить перемещения оттуда наших войск в другие регионы. На востоке идет наступление с динамикой, которую они поддерживают уже не меньше года. То есть одновременно наступление происходит по нескольким направлениям, распределенным вдоль всей восточной границы.

Интенсивность наступления на направлениях разная, отмечает Маляр, потому что Силы обороны мощно уничтожают их личный состав и технику. Потому русские захватчики берут паузы для восстановления.

Например, за прошедшие сутки на Купянском направлении наступательных действий враг не проводил. А вот на Лиманском, Бахмутском, Новопавловском, Ореховском продолжаются вражеские атаки с целью прорвать нашу оборону. При этом, добавила Маляр, больше всего усилий россияне сейчас концентрируют на Авдеевском направлении.

"Но мы видим сейчас тенденцию к увеличению использования ракет. Преимущественно целями врага являются инфраструктурные объекты, уничтожение которых, по расчетам врага, должно ослабить наши возможности в разных сферах. Бьют и по гражданским помещениям с целью запугать и деморализовать нас",

– подчеркнула Маляр.

По ее словам, враг не изменил свою основную цель – захват всей Украины. Об этом свидетельствуют несколько вещей. К примеру, подготовка к мобилизации. Кроме того, захватчики продолжают наращивать мощности оборонного производства, а российский диктатор Владимир Путин снова использует публично ядерную риторику в перемешке с сигналами о переговорах.

Также добавила Маляр, кремлевский диктатор публично обещал военные победы после его выборов. И еще, российская пропаганда увеличила количество дискредитации и фейков по отношению к нашему военному руководству.

"То есть россияне активно готовятся менять ситуацию в свою пользу",

– подытожила Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15 марта враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы.