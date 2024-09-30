Россияне активизируют варварские удары по Сумам: к чему готовиться

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Ткачик Олеся
Россияне попытаются любой ценой за месяц решить проблему Курска. Крайний срок, говорит политолог Алексей Копытько, до выборов в США. Но, добавлять он, желательно для россиян — до саммита БРИКС в Казани (22-24 октября).
Атака на Сумы
По его словам, россияне могли за август накопиться и в сентябре пойти на Сумы или между Харьковом и Сумами, но получили удар на упреждение и теперь вынуждены "выдавливать" наши войска.
При этом эксперт отмечает, что те наши силы, которые сейчас в Курской области, все равно не воевали бы на Донбассе, на Юге или под Харьковом, поскольку их бы бросили на купирование прорыва россиян. И понадобилось бы больше сил, чем для маневренной обороны на территории России, добавил эксперт.
При этом, по его словам, россияне собирались накопить орду на севере – они её накопили. Сейчас она в гораздо худших условиях, чем им бы хотелось, но покатится в сторону нашей границы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ придумала стратегию, как будет пытаться победить ВСУ в 2025 году.
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