Россияне активизируют варварские удары по Сумам: к чему готовиться

Россияне попытаются любой ценой за месяц решить проблему Курска. Крайний срок, говорит политолог Алексей Копытько, до выборов в США. Но, добавлять он, желательно для россиян — до саммита БРИКС в Казани (22-24 октября).

Атака на Сумы

"Ибо как-то несолидно принимать высоких гостей и надувать щеки, когда часть твоей территории под контролем противника. Которого три года назад ты собирался разбить за три дня. Поэтому есть все предпосылки для активизации варварских ударов по Сумам", — заявил Копытько.

По его словам, россияне могли за август накопиться и в сентябре пойти на Сумы или между Харьковом и Сумами, но получили удар на упреждение и теперь вынуждены "выдавливать" наши войска.

При этом эксперт отмечает, что те наши силы, которые сейчас в Курской области, все равно не воевали бы на Донбассе, на Юге или под Харьковом, поскольку их бы бросили на купирование прорыва россиян. И понадобилось бы больше сил, чем для маневренной обороны на территории России, добавил эксперт.

"И была бы колоссальная разница в модальности обстановки: очередной прорыв Путина накануне саммита БРИКС/выборов в США с угрозой отсечений Харькова/захвата Сум vs судорожные попытки Кремля вытолкнуть украинские войска со своей территории. Поэтому у них нет выбора, кроме как пытаться обострять. А вот получится или нет – это вопрос", — говорит эксперт.

При этом, по его словам, россияне собирались накопить орду на севере – они её накопили. Сейчас она в гораздо худших условиях, чем им бы хотелось, но покатится в сторону нашей границы.

"Если наше командование примет решение отводить войска из Курской области, то россияне окажутся перед дилеммой: идти дальше на Сумы или окапываться по границе и перебрасывать силы для давления на других направлениях", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ придумала стратегию, как будет пытаться победить ВСУ в 2025 году.



