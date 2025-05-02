Россияне активизировались на еще одном направлении: в DeepState показали карту

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Кравцев Сергей
Российские захватчики активизировались на направлении Малиновка-Новая Полтавка-Новооленовка Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.
Наступление России. Фото DeepState
Эксперты добавили, что противнику удалось оккупировать Тарасовку и продвинуться возле Сухой Балки.
Кроме того, противник уже малыми группами пытался зайти в Новооленевку, но был уничтожен.
Отмечается, что также продолжаются боевые действия возле Малиновки, где россияне предпринимают попытки закрепиться и "окружить подразделения дружественных сил возле развязки".
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Также издание "Комментарии" сообщало – в течение апреля российские войска оккупировали около 175 квадратных километров территории Украины. Такие данные обнародовали аналитики проекта DeepState.
Согласно их отчету, наиболее интенсивные боевые действия пришлись на конец марта и начало апреля. Именно в этот период агрессор сумел осуществить наибольшие продвижения, сохранявшие динамику в первой половине месяца.
Наибольшие потери зафиксированы в районах Сухой Балки и Калинового – около 50 кв. км, что составляет почти треть общей площади, оккупированной в апреле.
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