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Сколько территорий потеряла Украина в апреле: в DeepState обнародовали впечатляющие данные

Наибольшие потери зафиксированы у Сухой Балки, Калинового и Разлива

1 мая 2025, 08:55
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Клименко Елена

В течение апреля российские войска оккупировали около 175 квадратных километров территории Украины. Такие данные обнародовали аналитики проекта DeepState.

Сколько территорий потеряла Украина в апреле: в DeepState обнародовали впечатляющие данные

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

Согласно их отчету, наиболее интенсивные боевые действия пришлись на конец марта и начало апреля. Именно в этот период агрессор сумел осуществить наибольшие продвижения, сохранявшие динамику в первой половине месяца.

Наибольшие потери зафиксированы в районах Сухой Балки и Калинового – около 50 кв. км, что составляет почти треть общей площади, оккупированной в апреле.

Еще одной неожиданной точкой продвижения стали населенные пункты вблизи Разлива и Константинополя – здесь российские силы захватили около 43 кв. км. В районе Екатериновки потери составили около 30 кв. км, а вблизи Надеевки, в районе Садов, еще 11 кв. км. К северу от Андреевки зафиксирована оккупация еще 15 кв. км. Совокупно эти пять участков составляют 85% территориальных потерь в месяц.

Отдельно 25 апреля в Генштабе ВСУ прокомментировали ситуацию вокруг Временного Яра, отметив, что враг активизировал попытки прорыва в разные части города. Несмотря на интенсивность штурмов, информация о захвате "господствующих высот" пока не подтверждается.

Ранее командир ПТРК 93-й бригады "Холодный Яр" с позывным "Омаром" сообщил о подготовке РФ к наступательным действиям в этом районе.

Портал "Комментарии" писал, что Россия пытается достичь признания оккупированных территорий на мировом уровне. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в Госдуму в 2026 году.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21753
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