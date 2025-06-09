Россияне - в 20 км от Сум: долетают ли до города FPV-дроны

В отдельных направлениях войска Российской Федерации приблизились к Сумам на расстояние около 20 километров. Это повышает риск ударов FPV-дронами по городу, однако пока такие атаки не зафиксированы.

Наступление на Сумщину (фото из открытых источников)

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в прямом эфире "Общественного".

По его словам, дроны этого класса не достигают самого областного центра.

"Мы фиксируем их присутствие вблизи районов непосредственного боевого столкновения", — пояснил он.

В то же время российские силы интенсивно применяют дроны-камикадзе "Шахед" для атак на Сумы. Кроме того, недавно город подвергся обстрелам из реактивной системы залпового огня большой дальности.

Напомним, что "Комментарии" писали об эвакуации из города Сумы. Ситуация на границе Сумской области напряжена, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

"В последнее время в медиа и телеграмм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации в области безопасности. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники", — заявил начальник Сумской военной администрации Олег Григоров.

Он заявил, что областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются своевременно и ответственно. Из приграничных районов, систематически обстреливаемых, идет эвакуация гражданского населения. За последнюю неделю на более безопасные территории выехали почти 900 человек. К эвакуационным мерам привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации. В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения – ресурсы для приема людей.